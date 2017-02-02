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СК на Урале проводит проверку в связи со сходом вагонов грузового поезда

Новости Урала
2 февраля, 10:41 дата обновления: 2 февраля, 11:32 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, февраля. /ТАСС
Семь вагонов сошли на станции Колюткино Свердловской железной дороги, пострадавших нет
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На месте происшествия

На месте происшествия

© ГУ МЧС России по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Уральское Следственное управление (СУ) на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку в связи со сходом семи вагонов грузового поезда на станции Колюткино Свердловской железной дороги, сообщили  в пресс-службе ведомства.

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"Доследственная проверка проводится по факту схода семи вагонов, груженых углем, на станции Колюткино Свердловской железной дороги по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта" и статьей "Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах", - сказали в пресс-службе.

Установлено, что 2 февраля 2017 года около 01.11 (23.11 мск) поезд проходил стрелочный перевод на станции со стороны Каменска-Уральского в сторону Екатеринбурга, когда с рельсов сошли вагоны, они не опрокинулись. "В результате схода вагонов никто не пострадал, угрозы экологической безопасности не возникло, просыпание груза не произошло. Повреждено около 100 метров железнодорожного полотна, оно восстанавливается", - добавили в пресс-службе.

По данным пресс-службы областного Управления МЧС, аварийно-восстановительные работы на станции Калюткино продолжаются. В ликвидации последствий схода вагонов задействованы 132 человека, восемь единиц техники, из них от МЧС - 11 человек, одна единица техники. Два восстановительных поезда ведут работы по подъему сошедших вагонов на рельсы. После окончания подъемных работ вагоны будут отбуксированы на запасные пути, а железнодорожное полотно восстановлено, нарушений графика движения поездов нет. 

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