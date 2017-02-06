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ГП РФ направила в суд дело уральского киллера, совершившего также ряд ритуальных убийств

Новости Урала
6 февраля, 17:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Подозреваемый выбрал трех жертв среди случайных знакомых, которых сначала угощал алкоголем, а затем привозил в лес
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокурора России направила в суд уголовное дело в отношении 38-летнего жителя селения Камышев Свердловской области, подозреваемого в убийстве шести человек, сообщили в пресс-службе Гепрокуратуры России.

"По версии следствия, в декабре 2003 года он по заказу екатеринбургского предпринимателя-автоперевозчика совершил убийство его конкурента, занимавшегося аналогичным видом бизнеса", - сообщили в Генпрокуратуре. 26 декабря 2003 года подозреваемый в Екатеринбурге расстрелял конкурента заказчика из автомата, за что получил 1,5 тыс. долларов. 17 ноября 2010 года он по заказу другого коммерсанта - торговца продуктами на овощной базе Екатеринбурга, за 40 тыс. рублей застрелил его конкурента.

"Кроме того, на почве увлечения оккультными практиками при пособничестве своей знакомой злоумышленник совершил в октябре 2014 года ряд ритуальных убийств. С этой целью он приготовил в лесном массиве специальные площадки для жертвоприношений", - сообщили в Генпрокуратуре.

Киллер выбрал трех жертв среди случайных знакомых, которых сначала угощал алкоголем, а затем привозил в лес. Еще одну жертву он нашел на улице в состоянии алкогольного опьянения и также вывез в лес. Там он связывал жертв и ножом наносил им раны, что приводило к смерти от кровопотери.

"В соответствии с заключениями комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз обвиняемый признан вменяемым", - сообщили в Генпрокуратуре. Уголовное дело направлено в Верхнепышминский городской суд. Расследуется уголовное дело в отношении его соучастников.

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