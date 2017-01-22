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Мужчина напал с ружьем на сотрудников скорой помощи в Якутии

Происшествия
22 января, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
На требование полицейских бросить оружие он не отреагировал, и сотрудник ранил стрелка
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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Мужчина с ружьем напал на сотрудников скорой помощи в Якутии. При задержании он был ранен, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"21 января мужчина 1968 года рождения, находясь в своем частном доме в Алдане с женой и несовершеннолетним сыном, стал вести себя неадекватно, что, по показаниям родственников, было впервые. Мужчина хватался за ружье "Сайга", принадлежащее ему на законных основаниях, вел себя агрессивно. Жена и сын покинули дом, при этом вызвали скорую помощь и полицию", - сообщили в пресс-службе.

По вызову на место происшествия прибыли фельдшер и водитель скорой помощи, а также пятеро полицейских. Мужчина выстрелил один раз в воздух и три раза в сторону машины медиков.

На требование полицейских бросить оружие он не отреагировал, и сотрудник ранил стрелка в плечо и живот. Дебошир был задержан и доставлен в больницу, состояние оценивается как тяжелое. Других пострадавших в результате происшествия нет, отметили в СК.

По данным ведомства, задержанный мужчина является предпринимателем в сфере ритуальных услуг.

По факту происшествия проводится процессуальная проверка.

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