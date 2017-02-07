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Власти Екатеринбурга отложили проведение транспортной реформы на 2019 г.

Новости Урала
7 февраля, 14:53 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, февраля. /ТАСС
Глава администрации города Александр Якоб объяснил решение необходимостью провести в 2018 году матчи ЧМ по футболу
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга приняла решение перенести внедрение новой транспортной схемы в муниципалитете на 2019 год. Об этом журналистам сообщил глава администрации города Александр Якоб.

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"Реализация схемы новой маршрутной сети будет разделена на этапы, которые позволят избежать ошибок при ее внедрении. Сначала будет подготовлена транспортная инфраструктура, в том числе выделенные полосы, остановочные и пересадочные комплексы, установлены средства видеофиксации. Особое внимание мы планируем уделить информированию населения и созданию соответствующих информационных комплексов и служб. С учетом того, что в 2018 году Екатеринбург будет принимать матчи чемпионата мира по футболу, дата внедрения новой маршрутной схемы будет перенесена на 2019 год", - сказал Якоб.

Он добавил, что в городе необходимо провести еще ряд подготовительных мероприятий, поэтому было принято решение перенести дату внедрения новой маршрутной сети.

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"К процессу ее создания мы привлекли профессиональные сообщества и общественные организации, занимающиеся вопросами транспортного развития. Кроме того, в работу по созданию новой модели маршрутной сети были вовлечены эксперты мирового уровня. Очевидно, что действующая модель маршрутной сети общественного транспорта имеет большие недостатки, не позволяющие ему становиться более комфортным, безопасным и экономически выгодным. Поэтому разработка и внедрение новой маршрутной сети - это необходимый шаг, который должен быть сделан", - пояснил Якоб.

По последним данным, в Екатеринбурге постепенно будет ликвидировано 87 из 88 действующих автобусных маршрутов, 18 из 30 трамвайных, восемь из 19 троллейбусных. Местные СМИ сообщают, что взамен в городе появятся 46 новых маршрутов. Данная транспортная реформа вызвала негативные отзывы со стороны жителей Екатеринбурга, начальника областного Управления ГИБДД Юрия Демина, депутатов Законодательного собрания региона.

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