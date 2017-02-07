Власти Екатеринбурга отложили проведение транспортной реформы на 2019 г.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга приняла решение перенести внедрение новой транспортной схемы в муниципалитете на 2019 год. Об этом журналистам сообщил глава администрации города Александр Якоб.

"Реализация схемы новой маршрутной сети будет разделена на этапы, которые позволят избежать ошибок при ее внедрении. Сначала будет подготовлена транспортная инфраструктура, в том числе выделенные полосы, остановочные и пересадочные комплексы, установлены средства видеофиксации. Особое внимание мы планируем уделить информированию населения и созданию соответствующих информационных комплексов и служб. С учетом того, что в 2018 году Екатеринбург будет принимать матчи чемпионата мира по футболу, дата внедрения новой маршрутной схемы будет перенесена на 2019 год", - сказал Якоб.

Он добавил, что в городе необходимо провести еще ряд подготовительных мероприятий, поэтому было принято решение перенести дату внедрения новой маршрутной сети.

"К процессу ее создания мы привлекли профессиональные сообщества и общественные организации, занимающиеся вопросами транспортного развития. Кроме того, в работу по созданию новой модели маршрутной сети были вовлечены эксперты мирового уровня. Очевидно, что действующая модель маршрутной сети общественного транспорта имеет большие недостатки, не позволяющие ему становиться более комфортным, безопасным и экономически выгодным. Поэтому разработка и внедрение новой маршрутной сети - это необходимый шаг, который должен быть сделан", - пояснил Якоб.

По последним данным, в Екатеринбурге постепенно будет ликвидировано 87 из 88 действующих автобусных маршрутов, 18 из 30 трамвайных, восемь из 19 троллейбусных. Местные СМИ сообщают, что взамен в городе появятся 46 новых маршрутов. Данная транспортная реформа вызвала негативные отзывы со стороны жителей Екатеринбурга, начальника областного Управления ГИБДД Юрия Демина, депутатов Законодательного собрания региона.