ГИБДД просит привлечь своих экспертов к обсуждению новой транспортной схемы Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Начальник управления ГИБДД по Свердловской области Юрий Демин раскритиковал новую маршрутную схему Екатеринбурга, отметив, что она не была согласована с дорожными полицейскими и не учитывает аварийную ситуацию на городских дорогах, и призвал организовать широкомасштабные исследования по этому вопросу, с привлечением экспертов в области организации дорожного движения, в том числе сотрудников управления.

По последним данным, с 1 июля 2017 года в Екатеринбурге постепенно будет ликвидировано 87 из 88 действующих автобусных маршрутов, 18 из 30 - трамвайных, восемь из 19 - троллейбусных. Это решение вызвало массовое недовольство горожан, которые высказывают свое мнение по этому вопросу в социальных сетях и направляют жалобы городским и областным властям. Местные СМИ сообщают, что взамен в городе появятся 46 новых маршрутов.

"Считаю, что необходимо на данном этапе организовать полноценные широкомасштабные исследования, с привлечением максимального количества экспертов в области организации дорожного движения, в том числе и сотрудников Госавтоинспекции Свердловской области", - сказал Демин журналистам.

По его словам, особую озабоченность вызывает то, что разработчики не поинтересовались состоянием аварийности на тех или иных участках улично-дорожной сети, задействованной в транспортной схеме. "Хотя зачастую именно ДТП становятся причиной затруднений в движении того же общественного транспорта, а соответственно, начнется и несоблюдение графика движения, как следствие, обещанные 3-7 минут ожидания общественного транспорта невозможно будет соблюсти. Также в новой схеме предусмотрено большее количество пересадок пассажиров, которые, выходя из общественного транспорта, станут пешеходами. Этот пешеходный поток никто не просчитал, никто не исследовал время прохождения гражданами маршрута движения от одной остановки до другой, не учел состояние аварийности конкретно в этих местах, причины ДТП и их последствия, а людям придется переходить до нескольких перекрестков", - подчеркнул Демин.

По его мнению, это приведет к тому, что в целях экономии пешеходы "неизбежно начнут торопиться и нарушать ПДД, что неминуемо приведет к росту ДТП с участием пешеходов".

"Более того, ставя в вынужденные условия совершения нескольких пересадок, маломобильные группы граждан (а это и пожилые граждане, и пассажиры с детьми) физически будут испытывать затруднения при переходе в существующих режимах работы светофорных объектов. В Свердловской области есть огромный потенциал больших специалистов в сфере транспорта, логистики, экономики и других направлений, который, к сожалению, не был использован. Ни в одном регионе России не пошли по схеме единовременного кардинального изменения маршрутов движения общественного транспорта, значит - это не реально сделать. Сломать сейчас работающую ранее систему и попытаться безболезненно реализовать абсолютно новый проект - это утопия", - подчеркнул главный дорожный полицейский Свердловской области.

Он отметил, что новость о введении новой маршрутной схемы Екатеринбурга уже сейчас "привела к нервным потрясениям у населения, а при внедрении непроработанной и непродуманной схемы последствия могут быть удручающими".

Транспортная реформа Екатеринбурга

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил включиться в процесс обсуждения оптимизации транспортной системы Екатеринбурга городской и областной общественным палатам и другим общественным институтам.

Губернатор отметил, что новации в сфере пассажирских перевозок должны осуществляться только при условии широкого общественного диалога, когда всем сторонам понятны правила и последствия изменений. Он предложил Общественным палатам Свердловской области и Екатеринбурга и другим общественным институтам включиться в этот процесс.

Глава Свердловской области подчеркнул, что в его адрес начали поступать обращения от жителей Екатеринбурга, которые считают, что оптимизация транспортной системы города не должна осложнить жизнь людей и гостей областного центра. По его мнению, отсутствие достаточных разъяснений об утвержденных новациях в системе городского транспорта вызывают "самую серьезную обеспокоенность горожан". Новации в сфере пассажирских перевозок должны осуществляться только при условии широкого общественного диалога, подчеркнул губернатор.

По словам заместителя главы администрации города Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Липовича, порядка 30 млн рублей предполагается вложить в новую транспортную схему Екатеринбурга. Он добавил, что в эту сумму заложены внедрение новой маршрутной сети, вместе с разъяснительной работой, с навигацией на остановках и в подвижном составе, с табличками на остановках. Перенос и строительство новых остановок в эту сумму не входят.