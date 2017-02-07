Депутаты и правозащитники настаивают на ужесточении ответственности владельцев собак

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы, правозащитники, а также представители общественных организаций выступают за ужесточение на законодательном уровне ответственности владельцев собак.

Уполномоченный по защите прав детей Свердловской области Игорь Мороков рассказал корреспонденту ТАСС, что сейчас данный вопрос находится на рассмотрении специалистов: предлагается усилить меры воздействия на владельцев собак, которые выгуливают питомцев без намордников и не реагируют на замечания прохожих, а также домашние животные которых нападают на людей.

Последний подобный инцидент произошел 5 февраля в Свердловской области, где собаки загрызли насмерть семилетнюю девочку в деревне Пальмино. По данным СК, хозяева собак задержаны, а животных умертвили. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Вопрос на рассмотрении у специалистов

"Эту ситуацию стоит регулировать с нормативно-правовой точки зрения достаточно жестко. У нас прописаны требования, которые предписывают выводить любую собаку в наморднике. На это обязательно следует обращать внимание. Тема передана в работу специалистам, юристам аппарата уполномоченного, будем рассматривать ее, в том числе с точки зрения деятельности администраций муниципальных образований", - сказал Мороков.

Он добавил, что вопрос ужесточения законодательства в отношении владельцев собак должен пройти публичное обсуждение. "Мы сейчас эту тему взяли в работу, свои предложения будем формулировать, будем смотреть, на какой уровень передать - либо в Законодательное собрание Свердловской области, либо на другой уровень", - добавил региональный детский омбудсмен.

Профилактика агрессии домашних животных

Президент общественной организации "Уральский родительский комитет" Евгений Жабреев также выступает за ужесточение наказания в отношении владельцев собак, напавших на людей. "Конечно, сажать сразу никого не нужно, если собака не загрызла, а только слегка покусала человека. Нужно, чтобы человек в данном случае отделался денежным штрафом и предупреждением. В случае повторного попадания в поле зрения правоохранителей владельцу собаки должна грозить уголовная ответственность", - сказал Жабреев.

По его словам, важно предупреждать агрессию у собак. "Если животное является агрессором, то ее хозяин должен понимать, что за ним нужно пристально наблюдать, а также подавлять в нем агрессию. Сейчас существуют различные клубы и кружки, где работают с животными", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что подавляющее большинство свердловчан, которые содержат собак, таких занятий не посещает.

"Владельцы бойцовских пород собак мне рассказывали, что учили своих питомцев сторожить квартиру, не понимая, что проживают в многоквартирном доме. В итоге я видел, как собака не подпускала случайных прохожих к своим хозяевам, находясь от них достаточно далеко. Она проявляла агрессию, не понимая, что опасности нет для ее владельцев. Я считаю, что эта безответственность людей должна жестко наказываться", - сказал Жабреев.

Он добавил, что родители многих детей жалуются в Уральский родительский комитет на владельцев больших собак. "В данном случае не стоит бояться писать заявления в полицию, что ребенок подвергся опасности из-за собаки. Когда человек будет понимать, что находится под присмотром участкового, то он будет вести себя более сдержано в отношении людей, делающих ему замечание, а собаку будет выгуливать в наморднике подальше от детских площадок" - сказал президент Уральского родительского комитета.

Жабреев добавил, что управу на таких владельцев собак также можно найти и на общедомовом собрании, определив правила выгула домашних животных.

Убийство с помощью собак

По мнению депутата Госдумы от "Единой России" Алексея Балыбердина, который сам является владельцем собаки, в первую очередь необходимо ужесточать законодательство в отношении владельцев бойцовых пород собак. "Есть карманные собачки, а есть собаки, предназначенные для защиты своего хозяина. Такие животные могут использовать свою силу для нападения на человека, что и произошло в Свердловской области. Поэтому в первую очередь меры наказания должны быть ужесточены для владельцев таких животных", - отметил депутат.

Он добавил, что необходимо создать реестр, в котором бы содержались все данные о владельцах бойцовых собак для оперативного и качественного расследования случаев нападения домашних животных на людей. "В нем должны быть отражены данные о том, как содержал хозяин свою собаку, выгуливал ли он ее с намордником и т. д.", - сказал Балыбердин.

Он отметил, что также необходимо разработать специальный документ по содержанию домашних животных, которые могут причинить вред человеку, в первую очередь это касается собак.

"На проблему нужно смотреть шире. Конечно, мы не можем обязать всех собак выгуливать с намордниками, но сделать это обязательным правилом для бойцовых пород можем. В Госдуме пока вопрос ужесточения законодательства в отношении владельцев собак пока не обсуждался, но я уверен, что он будет вынесен на повестку", - резюмировал депутат. 0нвк/хв/кнз.