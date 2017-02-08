Прокуратура настаивает на возбуждении дела по факту выбросов на "Мечел-Коксе" в Челябинске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Прокуратура считает, что собрано достаточно данных для возбуждения уголовного дела по факту выбросов на заводе по производству коксохимической продукции компании "Мечел-Кокс" (входит в группу "Мечел") в Челябинске, сообщил журналистам начальник управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников. По его словам, выявлено значительное превышение концентрации вредных веществ в атмосфере в зоне влияния предприятия.

"Было начато административное расследование. Прокуратура посчитала, что собрано достаточно данных для возбуждения уголовного дела пока в отношении неустановленных лиц", - сказал Курятников.

ТАСС пока не располагает официальными данными прокуратуры и СК о намерении возбудить уголовное дело по факту выбросов.

Проверки на заводе

Курятников добавил, что исследования оборудования на заводе завершатся до конца февраля.

"После возбуждения административного дела на "Мечел-Коксе" проводились процессуальные действия, в ходе которых были обнаружены неисправности газоочистных установок: их всего четыре, три из них были в неисправном состоянии. Исследования на заводе планируем завершить до конца февраля", - сказал он.

Глава челябинского Росприроднадзора добавил, что когда специалисты ведомства давали оценку состоянию газоочистного оборудования, произошла авария. "Она (авария) послужила стимулом для предприятия произвести дополнительные ремонтные работы. Полетел банально редуктор, и мы не смогли до конца дать оценку работе оборудования", - пояснил Курятников.

Он добавил, что остановить все газоочистные установки на "Мечел Коксе" невозможно, как и полностью остановить деятельность этого предприятия. "Поэтому мы подошли сдержанно к данной ситуации", - пояснил глава челябинского Росприроднадзора.

"В СМИ стали появляются данные о том, что эти установки на "Мечел-Коксе" находятся в исправном состоянии. Это не так. Экологическую оценку степени очистки данных установок еще предстоит дать, поэтому все заявления, о том, что Росприроднадзор одобрил эксплуатацию ранее выявленных аварийных установок, не соответствуют действительности", - сообщил корреспонденту ТАСС начальник управления государственного надзора центрального аппарата Росприроднадзора Михаил Оводков.

По его словам, в момент проведения оценки одной из установок, которая находится в аварийном состоянии, самим предприятием она была остановлена. "Мы вынуждены были наши работы на ней прекратить. После того, как установки будут приведены в технически исправное состояние, мы продолжим оценку их экологической эффективности", - добавил он.

О ситуации на "Мечел-Коксе"

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор принял решение о запрете деятельности технологической установки, которую посчитал неисправной, на заводе "Мечел-Кокс" за выбросы вредных веществ второго класса опасности с превышением допустимых нормативов в атмосферу Челябинска. "Мечел-Кокс" не согласился с решением Росприроднадзора и решил его оспорить.

Росприроднадзор 3 февраля отменил запрет на деятельность технологической установки ООО "Мечел-Кокс".

"Мечел-Кокс" - челябинский завод по производству коксохимической продукции. Завод обеспечивает производственные потребности предприятий компании "Мечел", а также реализует свою продукцию на рынке.