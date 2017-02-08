В деле по факту загрязнения воздуха в Челябинске пока нет фигурантов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Следствие пока не установило фигурантов уголовного дела, возбужденного по факту превышения концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила старший помощник региональной прокуратуры по связям со СМИ Наталья Мамаева.

По словам начальника управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталия Курятникова, загрязнение воздуха в городе, в частности, произошло из-за выброса фенола на заводе по производству коксохимической продукции компании "Мечел-Кокс" (входит в группу "Мечел"). Он добавил, что по данному факту было начато административное расследование, а прокуратура "посчитала, что собрано достаточно данных для возбуждения уголовного дела пока в отношении неустановленных лиц".

"Действительно, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 251 УК РФ ("Загрязнение атмосферы"). Однако следователи пока не могут определить виновных и дело остается бесфигурантным", - сказала Мамаева.

Согласно данным областной прокуратуры, с 13 по 31 января в разных районах Челябинска зафиксировано превышение среднесуточных концентраций диоксида азота от двух до восьми раз, оксида азота и фторида водорода - в пять раз, фенола - в три раза. Материалы проверок прокуратура направила в Главное управление МВД России по Челябинской области для возбуждения уголовного дела.

О ситуации на "Мечел-Коксе"

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор принял решение о запрете деятельности технологической установки, которую посчитал неисправной, на заводе "Мечел-Кокс" за выбросы вредных веществ второго класса опасности с превышением допустимых нормативов в атмосферу Челябинска. "Мечел-Кокс" не согласился с решением Росприроднадзора и решил его оспорить.

Росприроднадзор 3 февраля отменил запрет на деятельность технологической установки ООО "Мечел-Кокс".

"Мечел-Кокс" - челябинский завод по производству коксохимической продукции. Завод обеспечивает производственные потребности предприятий компании "Мечел", а также реализует свою продукцию на рынке.