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Выжившая при падении с 8 этажа дома в Екатеринбурге девочка находится в тяжелом состоянии

Новости Урала
9 февраля, 10:42 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, февраля. /ТАСС
Ребенок в четверг будет прооперирован
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Девочка, которая выжила, выпав с восьмого этажа дома в Екатеринбурге, находится в тяжелом состоянии. Ребенок в четверг будет прооперирован, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе управления здравоохранения администрации Екатеринбурга.

"Ребенок находится в тяжелом состоянии. На вечер четверга, 8 февраля, ребенок находился в реанимации. Сегодня она будет прооперирована, девочка находится под пристальным наблюдением врачей", - уточнили в пресс-службе.

По данным пресс-группы УМВД Екатеринбурга, в среду в отдел полиции №15 от бригады скорой помощи поступило сообщение о том, что из окна 8 этажа дома №34 по улице Машиностроителей в Екатеринбурге выпал ребенок 2011 года рождения. Девочка была госпитализирована в 9 детскую городскую больницу, у нее травма головы, переломы.

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