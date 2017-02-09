Выжившая при падении с 8 этажа дома в Екатеринбурге девочка находится в тяжелом состоянии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Девочка, которая выжила, выпав с восьмого этажа дома в Екатеринбурге, находится в тяжелом состоянии. Ребенок в четверг будет прооперирован, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе управления здравоохранения администрации Екатеринбурга.

"Ребенок находится в тяжелом состоянии. На вечер четверга, 8 февраля, ребенок находился в реанимации. Сегодня она будет прооперирована, девочка находится под пристальным наблюдением врачей", - уточнили в пресс-службе.

По данным пресс-группы УМВД Екатеринбурга, в среду в отдел полиции №15 от бригады скорой помощи поступило сообщение о том, что из окна 8 этажа дома №34 по улице Машиностроителей в Екатеринбурге выпал ребенок 2011 года рождения. Девочка была госпитализирована в 9 детскую городскую больницу, у нее травма головы, переломы.