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Ученые УРФУ научились печатать на 3D-принтере импланты из титана с пористой структурой

Новости Урала
9 февраля, 10:54 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, февраля. /ТАСС
По словам разработчиков, технология позволяет увеличить приживаемость изделия в несколько раз
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© Александра Хлопотова
© Александра Хлопотова
© Александра Хлопотова
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© Александра Хлопотова
© Александра Хлопотова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) научились печатать на 3D-принтере импланты из титана с пористой структурой, сообщил ТАСС коммерческий директор Регионального инжинирингового центра (РИЦ) УрФУ Алексей Лабырин.

"Самое большое достоинство данных технологий - то, что мы можем печатать сейчас пористые или сетчатые структуры. Она позволяет увеличить приживаемость изделия в несколько раз. Теперь мы можем вводить специальную жидкость в канал, позволяющую больше приживаться и убивать все бактерии, которые формируются вокруг изделия", - сказал Лабырин.

21 декабря 2016 Новости Урала
Уральские ученые получат 160 млн руб. на создание имплантатов с помощью 3D-принтеров

По его словам, продолжаются клинические испытания вживляемых имплантов на животных и добровольцах. "Научный центр имени академика Г. А. Илизарова в Кургане - передовой институт в области травматологии и хирургии, где занимаются данными экспериментами, и уже есть успешные результаты", - уточнил он.

В 2016 году на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге сотрудники РИЦ УрФУ представили промышленный 3D-принтер стоимостью 30 млн рублей, который работает с металлическими порошками из меди, алюминия, железа, титана. Ученые также разрабатывают линейку из 14 отечественных аддитивных машин. Ранее директор РИЦ УрФУ Алексей Фефелов отметил, что если будет финансирование, то серийное производство 3D-принтеров можно будет запустить уже летом 2017 года.

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