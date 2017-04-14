Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Защита экс-губернатора Челябинской области Юревича подаст жалобу на следствие

Новости Урала
14 апреля, 13:12 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, апреля. /ТАСС
Как считает следствие, Михаил Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения области Виталия Тесленко за общее покровительство
Поделиться
Материал из 1 страницы
Михаил Юревич

Михаил Юревич

© Илья Бархатов/telefakt.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Защита бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича в пятницу подаст заявление о возбуждении уголовного дела в отношении старшего следователя по особо важным делам четвертого следственного управления (Екатеринбург) Главного следственного управления СК РФ. Текст заявления приводится на официальном сайте адвоката Юревича Игоря Трунова.

Смотрите также

Экс-губернатор Челябинской области Юревич не приехал на допрос в СК
Адвокат Кутуев допущен к участию в деле экс-губернатора Челябинской области Юревича
Экс-глава Челябинской области Юревич 10 апреля приедет на допрос в Екатеринбург
В квартире экс-губернатора Юревича в Челябинске проходит обыск

"На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 141-142 УПК РФ, прошу <…> дать соответствующую правовую оценку действиям указанных в заявлении должностных лиц; принять процессуальное решение о наличии в их действиях составов указанных преступлений; решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении следователя С.а А.В.", - говорится в заявлении адвоката, которое обращено к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Как уточнил Трунов ТАСС, заявление будет подано сегодня.

Среди основных нарушений в заявлении отмечается истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности, фальсификация доказательств, подделка процессуальных документов, а также давление на участников уголовного судопроизводства. "Следователь преднамеренно создает искусственные условия видимости неподчинения моего подзащитного - Юревича распоряжениям и требованиям следователя с целью применения к нему незаконных мер по его принудительной доставке и изменению меры пресечения, что является злоупотреблением со стороны следователя, т.е. противоправным деянием, предусмотренным ст. 285 УК РФ", - указано в заявлении адвоката.

В заявлении также приводятся обстоятельства неявки Юревича на допрос в Екатеринбург 10 апреля 2017 года. "В настоящее время и уже на протяжении длительного периода Юревич находится на обследовании и лечении в государстве Израиль и в Великобритании, и прибыть в Россию не может в силу состояния здоровья. Он страдает онкологическим заболеванием, и в настоящее время проходит лечение", - подчеркивается в документе.

Позиция следствия

Как считает следствие, экс-губернатор систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство. Как сообщал Трунов, следствие инкриминирует Юревичу получение в общей сложности 26 млн рублей взяток. Кроме того, Юревич, по версии следователей, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Он стал депутатом Госдумы, но в состав Госдумы нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость из-за нарушений при подаче документов).

Коррупционный скандал в сфере здравоохранения в Челябинской области разгорелся в конце октября 2012 года. В отношении Тесленко было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Осенью 2014 года Тесленко был осужден за получение взяток на общую сумму более 70 млн рублей за содействие при заключении договоров на поставки медоборудования в больницы области.

Уголовные дела в отношении бывших и действующих глав российских регионов. Досье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: космос на Земле и Земля в ожидании Пасхи
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Хищные птицы армии
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
12
Космос и Луна: в Екатеринбургском зоопарке выбирают имена новорожденным львятам
8
Российская премьера комедии "Спасти Джейсона" по пьесе Куилтера состоится на Урале
10
В Екатеринбурге открылась ретроспективная выставка работ Эрнста Неизвестного
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Замглавы МИД РФ считает вынужденной эмоциональность выступления Сафронкова в СБ ООН
2
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
3
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
4
Песков: споры по статьям о правах секс-меньшинств нужно решать в суде, угрозы недопустимы
5
Четыре станции метро в Петербурге закрыты из-за неисправного состава
6
На сайте ВВС США появилось видео испытаний "матери всех бомб"
7
Программа сноса пятиэтажек в Москве затронет серединную часть города
Темы дня
Загрузка...
Реклама