Защита экс-губернатора Челябинской области Юревича подаст жалобу на следствие

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Защита бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича в пятницу подаст заявление о возбуждении уголовного дела в отношении старшего следователя по особо важным делам четвертого следственного управления (Екатеринбург) Главного следственного управления СК РФ. Текст заявления приводится на официальном сайте адвоката Юревича Игоря Трунова.

"На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 141-142 УПК РФ, прошу <…> дать соответствующую правовую оценку действиям указанных в заявлении должностных лиц; принять процессуальное решение о наличии в их действиях составов указанных преступлений; решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении следователя С.а А.В.", - говорится в заявлении адвоката, которое обращено к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Как уточнил Трунов ТАСС, заявление будет подано сегодня.

Среди основных нарушений в заявлении отмечается истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности, фальсификация доказательств, подделка процессуальных документов, а также давление на участников уголовного судопроизводства. "Следователь преднамеренно создает искусственные условия видимости неподчинения моего подзащитного - Юревича распоряжениям и требованиям следователя с целью применения к нему незаконных мер по его принудительной доставке и изменению меры пресечения, что является злоупотреблением со стороны следователя, т.е. противоправным деянием, предусмотренным ст. 285 УК РФ", - указано в заявлении адвоката.

В заявлении также приводятся обстоятельства неявки Юревича на допрос в Екатеринбург 10 апреля 2017 года. "В настоящее время и уже на протяжении длительного периода Юревич находится на обследовании и лечении в государстве Израиль и в Великобритании, и прибыть в Россию не может в силу состояния здоровья. Он страдает онкологическим заболеванием, и в настоящее время проходит лечение", - подчеркивается в документе.

Позиция следствия

Как считает следствие, экс-губернатор систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство. Как сообщал Трунов, следствие инкриминирует Юревичу получение в общей сложности 26 млн рублей взяток. Кроме того, Юревич, по версии следователей, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Он стал депутатом Госдумы, но в состав Госдумы нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость из-за нарушений при подаче документов).

Коррупционный скандал в сфере здравоохранения в Челябинской области разгорелся в конце октября 2012 года. В отношении Тесленко было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Осенью 2014 года Тесленко был осужден за получение взяток на общую сумму более 70 млн рублей за содействие при заключении договоров на поставки медоборудования в больницы области.

Уголовные дела в отношении бывших и действующих глав российских регионов. Досье