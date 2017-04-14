Защита обжаловала возбуждение уголовного дела против экс-губернатора Юревича

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Защита бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича обжаловала в Ленинский суд Екатеринбурга постановление следователя о возбуждении уголовного дела о получении взятки. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов.

"В жалобе мы просим суд признать незаконными действия следователя Смирнова А. В., возбудившего уголовное дело в отношении конкретных лиц, в том числе Юревича, и, как следствие, повлекшие нарушение конституционного права моего подзащитного на защиту. Также мы просим суд обязать руководителя 4-го следственного управления (с дислокацией в Екатеринбурге) ГСУ СК устранить допущенные нарушения, прекратив уголовное преследование в отношении Юревича", - сказал Трунов.

Как считает следствие, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство. Как сообщал Трунов, следствие инкриминирует Юревичу получение в общей сложности 26 млн рублей взяток. Кроме того, Юревич, по версии следователей, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Он стал депутатом Госдумы, но в состав палаты нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость из-за нарушений при подаче документов).