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Доля гражданской продукции на УВЗ в 2017 году увеличится на 10%

Новости Урала
18 апреля, 10:07 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, апреля. /ТАСС
Планируется, что к 2030 году соотношение гражданской и военной продукции в корпорации должно быть 50% на 50%
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Гусеничный экскаватор ЭО-41211А

Гусеничный экскаватор ЭО-41211А

© УВЗ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Корпорация "Уралвагонзавод" в 2017 году планирует увеличить производство гражданской продукции на 10%. Такие данные озвучил генеральный директор Александр Потапов на встрече с представителями трудового коллектива УВЗ.

"По итогам 2016 года структура выпуска у нас составляет 80% специальной продукции, 20% - гражданской. В 2017 году по предварительным подсчетам будет 70% на 30%. К 2030 году соотношение гражданской и военной продукции должно быть 50% на 50%", - цитирует пресс-служба Потапова.

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По словам гендиректора УВЗ, сейчас стоит задача восстановить производство дорожно-строительной и коммунальной техники. "Государство нам дает определенный шанс. По программе импортозамещения мы можем производить эту продукцию и успешно конкурировать с зарубежными аналогами. Вместе с тем у нас существуют сложности, но ситуация выравнивается и, уверен, что в ближайшее время она нормализуется", - уточнил Потапов.

По итогам 2016 года выручка УВЗ выросла на 30%, до 141,9 млрд рублей - это рекордный показатель для корпорации. Такого результата удалось достичь за счет успешной реализации УВЗ экспортного потенциала выпускаемой военной продукции и восстановления вагоностроительной отрасли.

Ранее ТАСС сообщал, что "Уралвагонзавод" на Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia 2017, которая пройдет с 18 по 20 апреля в Москве, представит криогенную контейнер-цистерну для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ).

НПК "Уралвагонзавод" - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники: танков Т-72, Т-90, боевых машин разминирования БМР-3М, тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, самоходных гаубиц "Мста- С" и др. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. 27 декабря 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в качестве имущественного взноса в госкорпорацию "Ростех" 100% акций "Уралвагонзавода".

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