По факту пожара в ОКБ №1 в Екатеринбурге возбуждено дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СК РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту пожара в областной клинической больнице (ОКБ) № 1 Екатеринбурга, при котором пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По факту случившегося следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение требований охраны труда, совершённое лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" УК РФ", - уточняется в сообщении.

Пожар в электрощитовой больницы произошел утром во вторник, 18 апреля. В результате ЧП пострадали два электрика, они были госпитализированы с ожогами третьей степени тяжести. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений сотрудниками больницы эвакуированы 100 человек.

По факту инцидента прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга начала проверку.