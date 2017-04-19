Количество камер видеофиксации на свердловских дорогах увеличится в 2,5 раза к ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Количество камер видеофиксации на дорогах Свердловской области увеличится в 2,5 раза к чемпионату мира по футболу 2018 года. В нынешнем году планируется установить 150 комплексов, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по региону полковник полиции Юрий Демин.

"В Свердловской области работает 105 комплексов автоматической фиксации. Проанализировав ситуацию, мы отправили в правительство информацию о дополнительной установке еще 150 стационарных комплексов. Они будут размещены в самые аварийные и сложные участки на трассах, в муниципалитетах, на выезде из Екатеринбурга и на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД)", - сказал он.

Демин добавил, что камеры будут установлены в течение 2017 года. "У нас идет подготовка к чемпионату мира 2018 года, необходимо снижать аварийность на дорогах. Не исключено, что в 2018 году будет установлено еще больше комплексов видеофиксации", - уточнил ог.

По данным главы ГИБДД региона, уровень взысканий по штрафам за нарушения правил дорожного движения в регионе составляет 70%. "Из них 59% - это добровольная оплата за половину суммы штрафа. Стоит отметить, что за неуплату в первом квартале 2017 года к обязательным работам назначены более 800 водителей, а более 600 подвергнуты аресту", - добавил он.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.