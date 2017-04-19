Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Количество камер видеофиксации на свердловских дорогах увеличится в 2,5 раза к ЧМ-2018

Новости Урала
19 апреля, 12:05 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, апреля. /ТАСС
В 2017 году планируется установить 150 комплексов
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСC

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Количество камер видеофиксации на дорогах Свердловской области увеличится в 2,5 раза к чемпионату мира по футболу 2018 года. В нынешнем году планируется установить 150 комплексов, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по региону полковник полиции Юрий Демин.

"В Свердловской области работает 105 комплексов автоматической фиксации. Проанализировав ситуацию, мы отправили в правительство информацию о дополнительной установке еще 150 стационарных комплексов. Они будут размещены в самые аварийные и сложные участки на трассах, в муниципалитетах, на выезде из Екатеринбурга и на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД)", - сказал он.

Смотрите также
В Москве не пропускающим пешеходов автомобилистам будут выписывать штрафы автоматически

Демин добавил, что камеры будут установлены в течение 2017 года. "У нас идет подготовка к чемпионату мира 2018 года, необходимо снижать аварийность на дорогах. Не исключено, что в 2018 году будет установлено еще больше комплексов видеофиксации", - уточнил ог.

По данным главы ГИБДД региона, уровень взысканий по штрафам за нарушения правил дорожного движения в регионе составляет 70%. "Из них 59% - это добровольная оплата за половину суммы штрафа. Стоит отметить, что за неуплату в первом квартале 2017 года к обязательным работам назначены более 800 водителей, а более 600 подвергнуты аресту", - добавил он.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
12
Космос и Луна: в Екатеринбургском зоопарке выбирают имена новорожденным львятам
8
Российская премьера комедии "Спасти Джейсона" по пьесе Куилтера состоится на Урале
10
В Екатеринбурге открылась ретроспективная выставка работ Эрнста Неизвестного
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев: борьба на выборах президента будет серьезной, но нельзя превращать ее в войну
2
Минэнерго Украины подало в правительство документ о запрете ввоза угля из РФ
3
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
4
Новосибирский губернатор отменил повышение тарифов на коммунальные услуги в регионе на 15%
5
Медведев выступает с отчетом правительства в Госдуме. Онлайн
6
Два истребителя F-22 сопровождали стратегические бомбардировщики РФ близ Аляски
7
В СК сообщили о трех спасенных при крушении сухогруза в Черном море
Темы дня
Загрузка...
Реклама