Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уральские ученые разработают новый препарат для лечения ишемии с коллегами из США

Новости Урала
19 апреля, 16:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, апреля. /ТАСС
Группа специалистов УГМУ работает над созданием генно-инженерного препарата, который необходимо вводить непосредственно в область ишемического очага
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Ученые Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) начали сотрудничать с коллегами из США в создании инновационного препарата для лечения ишемической болезни сердца на основе генной терапии. Об этом сообщил ТАСС руководитель Инновационного центра УГМУ Евгений Шуман.

"В рамках прямых контрактов о научном сотрудничестве мы взаимодействуем с американскими институтами. С коллегами мы также совместно работаем и в проекте по разработке нового подхода к лечению ишемической болезни сердца на основе применения генной терапии", - сказал собеседник агентства.

Смотрите также
Около 2 тыс. человек обследуют на Урале в 2017 г. в рамках внедрения коронарных паспортов

Ранее Шуман отметил, что сейчас основной подход к лечению ишемической болезни сердца базируется на применении фармакологических препаратов для устранения симптомов заболевания и профилактики осложнений, а группа специалистов УГМУ работает над созданием генно-инженерного препарата на основе плазмидной ДНК, который необходимо вводить непосредственно в область ишемического очага. В данном случае плазмидная ДНК используется в качестве переносчика гена в клетку для запуска образования новых сосудов.

По словам ученых, новообразование сосудов сопровождается уменьшением приступов по времени и количеству, а сама технология изготовления препарата схожа с технологией производства генно-инженерного инсулина. В рамках проекта уже создана технология синтеза терапевтических генов, способных стимулировать образование новых сосудов, также получено два российских патента.

Инновационный центр является отдельным структурным подразделением вуза, он открылся в 2016 году. Задача центра - поддержка молодых ученых, профессорско-преподавательского состава, обеспечение консультациями, помощь с грантовой деятельностью. Ключевым направлением работы является внедрение и поддержка разработок ученых в области биотехнологий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
4
"Гринпис РФ" представит фотовыставку о спасении Арктики в рамках акции "Ночь музеев"
12
Космос и Луна: в Екатеринбургском зоопарке выбирают имена новорожденным львятам
8
Российская премьера комедии "Спасти Джейсона" по пьесе Куилтера состоится на Урале
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд приступает к проработке сроков повышения МРОТ до прожиточного минимума
2
Суд ООН частично удовлетворил требование Украины по обеспечительным мерам в отношении РФ
3
Суд ООН начал оглашение решения по обеспечительным мерам в разбирательстве РФ и Украины
4
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие теракты
5
В Омской области найдены две пропавшие школьницы
6
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
7
Минэнерго Украины подало в правительство документ о запрете ввоза угля из РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама