Уральские ученые разработают новый препарат для лечения ишемии с коллегами из США

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Ученые Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) начали сотрудничать с коллегами из США в создании инновационного препарата для лечения ишемической болезни сердца на основе генной терапии. Об этом сообщил ТАСС руководитель Инновационного центра УГМУ Евгений Шуман.

"В рамках прямых контрактов о научном сотрудничестве мы взаимодействуем с американскими институтами. С коллегами мы также совместно работаем и в проекте по разработке нового подхода к лечению ишемической болезни сердца на основе применения генной терапии", - сказал собеседник агентства.

Ранее Шуман отметил, что сейчас основной подход к лечению ишемической болезни сердца базируется на применении фармакологических препаратов для устранения симптомов заболевания и профилактики осложнений, а группа специалистов УГМУ работает над созданием генно-инженерного препарата на основе плазмидной ДНК, который необходимо вводить непосредственно в область ишемического очага. В данном случае плазмидная ДНК используется в качестве переносчика гена в клетку для запуска образования новых сосудов.

По словам ученых, новообразование сосудов сопровождается уменьшением приступов по времени и количеству, а сама технология изготовления препарата схожа с технологией производства генно-инженерного инсулина. В рамках проекта уже создана технология синтеза терапевтических генов, способных стимулировать образование новых сосудов, также получено два российских патента.

Инновационный центр является отдельным структурным подразделением вуза, он открылся в 2016 году. Задача центра - поддержка молодых ученых, профессорско-преподавательского состава, обеспечение консультациями, помощь с грантовой деятельностью. Ключевым направлением работы является внедрение и поддержка разработок ученых в области биотехнологий.