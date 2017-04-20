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Туристы смогут добираться до перевала Дятлова на мотовездеходах и снегоходах

Новости Урала
20 апреля, 10:34 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, апреля. /ТАСС
Ранее действовал запрет на передвижение транспорта по территории Ивдельского заказника, где находится перевал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Свердловской области разрешили туристам передвигаться к перевалу Дятлова на мотовездеходах и снегоходах. Ранее действовал запрет на передвижение транспорта по территории Ивдельского заказника, где находится перевал, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

"Областные власти дали разрешение туристам передвигаться на механизированных средствах - мотовездеходах и снегоходах - к перевалу Дятлова, расположенному на территории Ивдельского заказника. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства об особо охраняемой природной территории областного значения "Ландшафтный заказник "Ивдельский". До сих пор министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области информировало туристов, подающих заявки на проезд к перевалу, о запрете на передвижение по территории заказника транспортных средств и об административной ответственности за данное правонарушение", - говорится в сообщении.

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В нем также отмечается, что поток туристов из России и из-за рубежа в заказник вырос в десятки раз, в результате участились случаи нарушения режима его охраны. "Поэтому областные власти приняли решение разрешить перемещение механизированных средств по единственному маршруту "На перевал Дятлова", который проходит в границах существующих дорог и троп и не требует рубки лесных насаждений. В дальнейшем планируется обустройство и развитие данного маршрута", - уточняется в сообщении департамента.

Перевал Дятлова не один год притягивает туристов и исследователей со всего мира, которые, рискуя жизнью, пытаются разгадать тайну "дятловцев" или испытать свои силы. В феврале 2016 года на перевале был найден мертвым уроженец Пермского края, который в одиночку направлялся к буддийскому монастырю. Месяцем ранее там было обнаружено тело 47-летнего жителя Челябинской области, уроженца Казахстана, который, по некоторым данным, долгое время жил в районе перевала Дятлова в одиночестве.

За летний период прошлого года спасателям четыре раза приходилось разыскивать потерявшихся на перевале туристов и проводить спасательные операции, чтобы эвакуировать тех, кто не смог самостоятельно завершить поход.

О перевале Дятлова

Перевалом Дятлова называют место гибели тургруппы в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен (в переводе с языка манси - "гора мертвецов"). Группа состояла из лыжников турклуба Уральского политехнического института из Свердловска - пяти студентов, трех инженеров и инструктора турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов.

14 сентября 2016 Новости Урала
Исследователи гибели тургруппы Дятлова издали книгу "тайн перевала"

Когда туристы не вышли на связь и прошли все сроки их возвращения, были организованы поиски. Тела погибших нашли в разных местах далеко от палатки. Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большая часть туристов замерзла. Однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти.

Отрабатывались различные версии происшествия: обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей манси, ссора между туристами, сход лавины, взрыв пролетавшей над перевалом ракеты и другие.

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