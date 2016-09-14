Исследователи гибели тургруппы Дятлова издали книгу "тайн перевала"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Исследователи гибели туристической группы на перевале Дятлова на Северном Урале (в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года) издали новую книгу с версиями трагедии. По словам руководителя общественного Фонда памяти группы Дятлова Юрия Кунцевича, в ней описаны все версии события и каждый желающий сможет найти для себя разгадку полувековой тайны.

В книге, которая называется "Перевал Дятлова", более 500 страниц. Над ней работали 40 человек - исследователи, люди, знакомые с расследованием гибели туристов, и их знакомые. "Надеюсь, что, прочитав эту книжку, люди поймут - никакой тайны нет. Каждый год мы все ближе приближаемся к разгадке, так как открываются архивные материалы, появляются новые свидетельства", - сказал Кунцевич на пресс- конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

Он отметил, что в процессе подготовки издания накопилось достаточно материала, чтобы расследование гибели группы было возобновлено. "В августе этого года в 55 километрах от места обнаружения "дятловцев" была найдена металлическая деталь, похожая на фрагмент боеприпаса или самолета. Этот артефакт свидетельствует о том, что в этом месте был полигон. Мы ожидаем реакцию специалистов о том, что это такое", - отметил руководитель фонда.

Книга издана тиражом в 200 экземпляров. К ней прилагается карта с подробным маршрутом группы Дятлова с 26 января по 1 февраля 1959 года. Указан и квадрат, в котором они погибли. Среди описанных версий - падение ракеты, техногенная катастрофа, химический взрыв, военные или ядерные испытания в районе нахождения группы и так далее. Это только первая из трех книг большого альманаха, выход второго тома запланирован уже на октябрь.

Новые версии - только на документах

Как рассказал корр. ТАСС писатель Олег Архипов, который также ведет свое расследование, пока делать выводы о причинах гибели группы рано. На днях в Екатеринбурге он нашел новый архив одного из участников расследования в Ивделе (Свердловская область), состоящий из 200 документов.

"Пока подробности я не раскрываю. Архив я искал четыре года, там более 200 официальных бумаг, которые не вошли в это дело. Его еще предстоит проанализировать", - отметил он.

Архипов поясняет, что эти документы не дадут ответа на вопрос о причине гибели. "Говорить о том, что эти бумаги будут иметь окончательный вес, нельзя. Единственное, что имеет смысл - это только архивная работа. Самое главное - это архивы свердловского КГБ, которые пока не открыты. По моим данным, там есть документы, касающиеся этого дела, пока они не открыты, смысла выдвигать версии нет", - уточнил Архипов.

Перевал Дятлова в кино и литературе

Трагедия тургруппы Дятлова долгие годы интересует не только исследователей, но и писателей во всем мире. В 2015 году английский писатель Александр Адамс выпустил поэму "На мертвой горе" (англ. On Dead Mountain), в которой автор не только описывает последний поход команды, но и обращает внимание на товарищеский дух группы и предчувствие неизбежной судьбы.

В 2015 году роман российской писательницы Анны Матвеевой "Тайна перевала Дятлова", опубликованный в России в 2000 году, был переведен на французский язык (Le myst re Dyatlov). По ее словам, книга продается во всех франкоговорящих странах, таких как Бельгия, Канада, Швейцария и других. В настоящий момент агенты Матвеевой ведут переговоры о переводе произведения на китайский язык. По мнению автора, группа Дятлова погибла от взрыва боеголовки или взрыва ракетного топлива.

Одним из первых художественных осмыслений трагедии стала книга свердловского журналиста Юрия Ярового "Высшей категории трудности", которая вышла спустя 7 лет после гибели "дятловцев" - в 1966 году. Автор объясняет трагедию естественными причинами - ветром, метелью, холодом, а также разделением группы.

Голливудская компания Straight Up Films 14 июля 2015 года объявила о том, что приступит к съемкам художественного фильма о гибели на Северном Урале в феврале 1959 года туристической группы Дятлова. "В основе картины лежит вышедшая в 2013 году книга американского писателя и продюсера Донни Эйхара "Гора мертвых: Нерассказанная правдивая история о случае на перевале Дятлова", - отмечает американский журнал Variety. - Сценарий пишет Брендон Ли Тинни". Пока нет ни режиссера картины, ни кандидатов на главные роли. Ожидается, что сам фильм появится в прокате в 2017 году.

Трагедия около горы Отортен

Девять туристов погибли при невыясненных обстоятельствах в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен (в переводе с языка манси - "гора мертвецов"). Группа состояла из лыжников турклуба Уральского политехнического института из Свердловска - пяти студентов, трех инженеров и инструктора турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов.

Когда туристы не вышли на связь и прошли все сроки их возвращения, были организованы поиски. Тела погибших нашли в разных местах далеко от палатки. Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большая часть туристов замерзла. Однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. Отрабатывались различные версии происшествия: обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей манси, ссора между туристами, сход лавины, взрыв пролетавшей над перевалом ракеты и другие.

Гибель туристической группы Дятлова. Досье