Работа столовой в УрФУ приостановлена на 30 суток из-за отравления 13 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Работа одной из столовых в Уральском федеральном университете (УрФУ) приостановлена на 30 суток из-за отравления 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

"Суд по материалам управления Роспотребнадзора по Свердловской области приостановил работу столовой в УрФУ на 30 суток", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с 18 по 25 апреля в ведомство поступила информация о 13 случаях заболевания острой кишечной инфекцией среди студентов и сотрудников УрФУ. В анамнезе у всех заболевших - питание в столовой № 4 вуза. После этого специалистами Роспотребнадзора незамедлительно было начато расследование.

При обследовании пищеблока выявлены многочисленные нарушения санэпидзаконодательства, касающиеся хранения пищевой продукции, обработки кухонного инвентаря и посуды, санитарно-технического состояния производственных помещений пищеблока. В рамках проведения надзорного мероприятия для исследований отобраны пробы готовой продукции, сырья, воды, смывов, а также материалы от заболевших и сотрудников пищеблока. У пострадавших и работников столовой обнаружен возбудитель инфекции - норовирус. Кроме того, выявлена пищевая продукция, не соответствующая гигиеническим нормативам.