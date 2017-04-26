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Работа столовой в УрФУ приостановлена на 30 суток из-за отравления 13 человек

Новости Урала
26 апреля, 9:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, апреля. /ТАСС
При обследовании пищеблока Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения санэпидзаконодательства
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Работа одной из столовых в Уральском федеральном университете (УрФУ) приостановлена на 30 суток из-за отравления 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

"Суд по материалам управления Роспотребнадзора по Свердловской области приостановил работу столовой в УрФУ на 30 суток", - уточнили в пресс-службе.

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Ранее сообщалось, что с 18 по 25 апреля в ведомство поступила информация о 13 случаях заболевания острой кишечной инфекцией среди студентов и сотрудников УрФУ. В анамнезе у всех заболевших - питание в столовой № 4 вуза. После этого специалистами Роспотребнадзора незамедлительно было начато расследование.

При обследовании пищеблока выявлены многочисленные нарушения санэпидзаконодательства, касающиеся хранения пищевой продукции, обработки кухонного инвентаря и посуды, санитарно-технического состояния производственных помещений пищеблока. В рамках проведения надзорного мероприятия для исследований отобраны пробы готовой продукции, сырья, воды, смывов, а также материалы от заболевших и сотрудников пищеблока. У пострадавших и работников столовой обнаружен возбудитель инфекции - норовирус. Кроме того, выявлена пищевая продукция, не соответствующая гигиеническим нормативам.

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