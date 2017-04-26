Работа столовой в УрФУ приостановлена на 30 суток из-за отравления 13 человек

Юнармейцы получили новую форму для участия в Параде Победы на УралеНовости Урала 26 апреля, 9:48
Открытие Московской конференции по международной безопасности. ВидеотрансляцияПолитика 26 апреля, 9:35
Грушко: РФ предпринимает меры в ответ на активность НАТО в ЕвропеПолитика 26 апреля, 9:21
Суд приговорил начальника томского УБЭП к 7,5 года колонии за взяткуСибирь 26 апреля, 9:11
Амурский производитель соевого масла потратил кредитные средства на закупку сырьяБанк историй успеха 26 апреля, 9:01
Лесники Сибири тушат природные пожары на 270 гаСибирь 26 апреля, 8:51
Медицина катастроф транспортирует в Иркутск пострадавшего в драке борца БогомоеваСпорт 26 апреля, 8:46
Уилл Смит и Паоло Соррентино пополнили состав жюри 70-го Каннского кинофестиваляКультура 26 апреля, 8:43
THR: Джефф Голдблюм снимется в новом "Парке Юрского периода" СпилбергаКультура 26 апреля, 7:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Работа одной из столовых в Уральском федеральном университете (УрФУ) приостановлена на 30 суток из-за отравления 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
"Суд по материалам управления Роспотребнадзора по Свердловской области приостановил работу столовой в УрФУ на 30 суток", - уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что с 18 по 25 апреля в ведомство поступила информация о 13 случаях заболевания острой кишечной инфекцией среди студентов и сотрудников УрФУ. В анамнезе у всех заболевших - питание в столовой № 4 вуза. После этого специалистами Роспотребнадзора незамедлительно было начато расследование.
При обследовании пищеблока выявлены многочисленные нарушения санэпидзаконодательства, касающиеся хранения пищевой продукции, обработки кухонного инвентаря и посуды, санитарно-технического состояния производственных помещений пищеблока. В рамках проведения надзорного мероприятия для исследований отобраны пробы готовой продукции, сырья, воды, смывов, а также материалы от заболевших и сотрудников пищеблока. У пострадавших и работников столовой обнаружен возбудитель инфекции - норовирус. Кроме того, выявлена пищевая продукция, не соответствующая гигиеническим нормативам.