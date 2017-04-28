Автозавод "Урал" перешел на сокращенную рабочую неделю из-за колебаний спроса

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 апреля. /ТАСС/. Автозавод "Урал" (входит в группу "ГАЗ") сократил рабочую неделю с пяти до четырех дней. На такой шаг руководству компании пришлось пойти из-за отсутствия ритмичного спроса на полноприводные грузовики в России, сообщили ТАСС в пресс-центре предприятия.
"На автомобильном заводе "Урал" действовала пятидневная рабочая неделя. С сегодняшнего дня завод перешел на сокращенную, четырехднейвную. Введение сокращенной рабочей недели - это мера по сохранению кадрового потенциала завода и оптимизации затрат в условиях продолжающейся неритмичности спроса на полноприводную грузовую технику на российском рынке. Гибкий график работы позволяет перестраивать производство под колебания спроса и избежать сокращений персонала", - пояснила сотрудница пресс-центра завода.
Она добавила, что всего на предприятии работает более 4,5 тыс. человек. Дальнейший график будет определяться в зависимости от ситуации на рынке: при увеличении емкости рынка завод вернется к прежнему режиму работы.
Автомобильный завод "Урал" - основной актив дивизиона "Грузовые автомобили" группы "ГАЗ". Является одним из лидеров российского рынка грузовых полноприводных автомобилей. Выпускает полноприводные грузовики, вахтовые автобусы и грузопассажирские автомобили.