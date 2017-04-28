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Приговор блогеру Соколовскому могут вынести 11 мая

Новости Урала
28 апреля, 12:11 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, апреля. /ТАСС

Сам блогер заявил о невиновности

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Судья на процессе по делу блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме Екатеринбурга, удалилась в совещательную комнату. Следующее заседание Верх-Исетского суда города, на котором должны огласить приговор, назначено на 11 мая, передает корреспондент ТАСС.

Последнее слово блогера

Сам блогер, выступая с последним словом на суде, заявил, что не нарушал прав верующих.

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Гособвинение требует 3,5 года колонии для ловца покемонов в храме Екатеринбурга

"Я являюсь атеистом,...я не вчера им стал, а постулирую эти взгляды на протяжении многих лет. Это означает, что у меня нет своей (конкретной - прим. ТАСС) религии, нет национальности. Эти обвинения очень странные, я не нарушил ничьих прав и свобод на вероисповедание, потому что я никому не мешал исповедовать веру, которую они предпочитают исповедовать", - сказал Сокловский.

Ранее гособвинение запросило для блогера 3,5 года колонии общего режима. "Честно говоря, я в шоке, что обвинение только что запросило для меня такое наказание", - добавил он.

Защита Соколовского на прениях просила оправдательного приговора или условного срока для него. "На самом деле мы уже не надеемся на оправдание, по нашему мнению, приговор будет обвинительным. Но мы надеемся, что это будет условный срок либо штраф", - сказал адвокат Алексей Бушмаков.

Дело блогера

В начале августа 2016 года блогер снял видео о том, как ловил покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, которое вызвало неоднозначную реакцию среди верующих. По данному факту было заведено уголовное дело по статьям УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий".

В октябре 2016 года блогера поместили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста - молодой человек разместил видеоролик на одном из видеохостингов, хотя в это время ему было запрещено пользоваться интернетом и сотовой связью по условиям меры пресечения. Защита блогера пыталась оспорить данное решение, но Свердловский областной суд отклонил апелляцию.

19 января Соколовскому было предъявлено новое обвинение по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", поводом стала обнаруженная во время обыска дома Соколовского ручка с видеокамерой. Соколовский помещен под домашний арест до 14 августа 2017 года.

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