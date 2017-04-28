Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Коляда ждет наследников Ильфа и Петрова на показ нового спектакля "Двенадцать стульев"

Новости Урала
28 апреля, 16:41 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, апреля. /ТАСС

Для постановки режиссер использовал полную авторскую версию легендарного романа без правок советской цензуры

Поделиться
Материал из 1 страницы
Поделиться
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'HH:mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'HH:mm:ss') || '01:33'}}
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'mm:ss') || '01:33'}}
{{qualityItem | uppercase}}
HD .mp4 Высокое качество
SD .mp4 Среднее качество
© ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Драматург и режиссер, художественный руководитель "Коляда-Театра" Николай Коляда пригласил наследников Ильи Ильфа и Евгения Петрова на показ нового спектакля "Двенадцать стульев", премьера которого состоится 29 апреля в Екатеринбурге. Для постановки он использовал полную авторскую версию легендарного романа без правок советской цензуры, сообщил ТАСС режиссер.

"Вчера я как раз переписывался с Катей Катаевой (внучка Петрова - прим. ТАСС), которая вместе с Ильей (внук Ильфа - прим. ТАСС) нам разрешила поставить спектакль. Пригласил в июне на фестиваль "Коляда-Plаys", где мы покажем "Двенадцать стульев". Она ответила, что если мы привезем спектакль в январе будущего года в Москву, то с удовольствием посмотрит его", - сказал он.

Смотрите также
Николай Коляда

Новый театр режиссера Николая Коляды откроется в Москве осенью

Над новым спектаклем Николай Коляда работал два месяца, сам написал инсценировку, выступил в роли сценографа, хореографа, художника по костюмам. "Я тоже играю в этом спектакле - Кису Воробьянинова. Но пока вот на сдачу, на премьеру не буду играть... Я где-то в мае сыграю", - добавил он, отметив, что в декабре "Двенадцать стульев" будут показаны в Нью-Йорке.

За основу Николай Коляда взял версию романа, реконструированную по архивным материалам, без правок советской цензуры. "Например, все помнят, что эта знаменитая фраза звучит так: "А может тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?". А у них (Ильфа и Петрова) через запятую еще было написано: "...и показать место, где нет милиционера?". Эта фраза была вычеркнута, а мы ее в спектакле возвращаем", - пояснил режиссер.

Николай Коляда - актер, писатель, драматург, сценарист, театральный режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат международной премии им. К. С. Станиславского. Он возглавляет "Коляда-Театр" в Екатеринбурге, основанный 4 декабря 2001 года. Коллектив театра неоднократно выступал в Москве, Санкт-Петербурге, гастролировал во Франции, Германии, Словении и Польше. В декабре 2017 года театр впервые отправится на гастроли в США.

{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_152.stepNow *12 +1}} - 12 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_152.sliderLength-1}}
Сцена из спектакля в постановке Николая Коляды "Двенадцать стульев" по полной авторской версии романа И.Ильфа и Е.Петрова в "Коляда-Театре"
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
Художественный руководитель "Коляда-Театра" Николай Коляда
© Донат Сорокин/ТАСС
Выбор редакции
Открытие турсезона в Крыму приурочили к 230-летию посещения полуострова Екатериной II 28 апреля, 15:45
Путин вручил золотые звезды новым Героям Труда 28 апреля, 13:29
Концерт суворовцев Московского военно-музыкального училища на станции метро "Курская"
Военный оркестр в метро: от русской классики до джаза 28 апреля, 12:37
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев во время церемонии запуска новой автоклавной батареи на Уральском алюминиевом заводе
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации 28 апреля, 11:57
Выставка к столетию русских революций 1917 года открылась в Британской библиотеке 28 апреля, 10:06
Протесты в Венесуэле: причины и реакция 27 апреля, 19:00
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_152'].sliderLength - 1}}
+

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
10
В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД КНР не разделяют позицию Белого дома об изоляции РФ
2
Веллер пообещал публично прокомментировать инцидент на радиостанции "Эхо Москвы"
3
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии
4
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
5
СМИ: прокуратура Украины возбудила дело против Антона Геращенко за госизмену
6
Парламент Черногории проголосовал за вступление в НАТО
7
Курортный сбор, поддержку промышленности и развитие АПК обсудят на заседании кабмина
Темы дня
Загрузка...
Реклама