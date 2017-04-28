Коляда ждет наследников Ильфа и Петрова на показ нового спектакля "Двенадцать стульев"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Драматург и режиссер, художественный руководитель "Коляда-Театра" Николай Коляда пригласил наследников Ильи Ильфа и Евгения Петрова на показ нового спектакля "Двенадцать стульев", премьера которого состоится 29 апреля в Екатеринбурге. Для постановки он использовал полную авторскую версию легендарного романа без правок советской цензуры, сообщил ТАСС режиссер.
"Вчера я как раз переписывался с Катей Катаевой (внучка Петрова - прим. ТАСС), которая вместе с Ильей (внук Ильфа - прим. ТАСС) нам разрешила поставить спектакль. Пригласил в июне на фестиваль "Коляда-Plаys", где мы покажем "Двенадцать стульев". Она ответила, что если мы привезем спектакль в январе будущего года в Москву, то с удовольствием посмотрит его", - сказал он.
Над новым спектаклем Николай Коляда работал два месяца, сам написал инсценировку, выступил в роли сценографа, хореографа, художника по костюмам. "Я тоже играю в этом спектакле - Кису Воробьянинова. Но пока вот на сдачу, на премьеру не буду играть... Я где-то в мае сыграю", - добавил он, отметив, что в декабре "Двенадцать стульев" будут показаны в Нью-Йорке.
За основу Николай Коляда взял версию романа, реконструированную по архивным материалам, без правок советской цензуры. "Например, все помнят, что эта знаменитая фраза звучит так: "А может тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?". А у них (Ильфа и Петрова) через запятую еще было написано: "...и показать место, где нет милиционера?". Эта фраза была вычеркнута, а мы ее в спектакле возвращаем", - пояснил режиссер.
Николай Коляда - актер, писатель, драматург, сценарист, театральный режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат международной премии им. К. С. Станиславского. Он возглавляет "Коляда-Театр" в Екатеринбурге, основанный 4 декабря 2001 года. Коллектив театра неоднократно выступал в Москве, Санкт-Петербурге, гастролировал во Франции, Германии, Словении и Польше. В декабре 2017 года театр впервые отправится на гастроли в США.