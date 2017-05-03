Челябинская область намерена удвоить экспорт агропромышленной продукции в Китай

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Челябинская область представит производителей продуктов питания на IV российско-китайском ЭКСПО в Харбине, чтобы удвоить экспорт в Китай продукции регионального агропрома. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Южному Уралу присвоен статус региона - почетного гостя IV российско-китайского ЭКСПО в Харбине. Это знак большого доверия и большая возможность для нашего бизнеса. Основной акцент будет сделан на презентацию производителей продуктов питания с целью удвоить экспорт в Китай продукции регионального агропрома. Также необходимо привлечь к участию в выставке максимальное число промышленных предприятий", - цитирует пресс-служба слова губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

По его словам, в рамках ЭКСПО делегация региона встретится с руководством правительства провинции Хейлунцзян по личному приглашению губернатора Лу Хао.

"Предыдущее российско-китайское ЭКСПО прошло в Екатеринбурге в 2016 году. Его посетило 48 тыс. человек, общая площадь экспозиции составила 8,5 тыс. кв. м. На выставке было представлено более 250 российских и китайских предприятий, по итогам мероприятия было подписано более 24 соглашений на сумму более 54 млрд руб. В этом году главной темой ЭКСПО станет развитие сотрудничества на высшем уровне между Россией и Китаем", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, в этом году ожидается участие свыше 100 предприятий и организаций из всех федеральных округов, российская экспозиция расположится на площади более 3 тыс. кв. м. Челябинской области как почетному гостю предоставляют наибольшие экспозиционные площади в самом центре выставочного комплекса. "Площадь экспозиции Южного Урала составит 528 кв. м. В связи с этим правительство Челябинской области обратилось к промышленным предприятиям об активном участии в формировании общего стенда", - отметили в пресс-службе.

IV российско-китайское ЭКСПО пройдет в городе Харбине с 15 по 19 июня 2017 года. В этом году впервые в его практике появилось присвоение статуса региона - почетного гостя. С китайской стороны им станет провинция Гуандун, от России - Челябинская область.