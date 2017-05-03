Пожар площадью около 1,5 тыс. кв. м на уральском складе с зерном локализован

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Пожар площадью около 1,5 тыс. кв. метров на складе с зерном в Верхотурском городском округе Свердловской области локализован. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Огонь локализован, площадь пожара составляет 1400 кв. м. По предварительной версии, пожар возник из-за нарушения требований противопожарного режима при проведении электросварочных работ. По итогам проверки по факту пожара будет принято решение о привлечении к административной ответственности должных лиц и работников предприятия", - сказали в пресс-службе.

Ранее в среду сообщалось, что деревянный склад с зерном на площади почти 1,5 тыс. кв. метров горит в деревне Лаптева в Свердловской области. В тушении пожара задействованы 3 единицы пожарно-спасательной техники, 12 человек. Пострадавших нет.