Вертолет МЧС переброшен в Ишим, где затоплено более 400 участков

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 МЧС России переброшен в город Ишим Тюменской области, где из-за паводка затоплено более 400 участков и ведется эвакуация. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.
"Более 400 специалистов различных служб, 140 единиц техники, в том числе 32 плавательных средства, сосредоточены в Ишимском районе. Для оценки оперативной ситуации и доставки спасателей к местам проведения работ из Екатеринбурга в Ишимский район передислоцирован вертолет Ми-8 МЧС России", - сказали пресс-службе.
В ведомстве отметили, что также проводятся работы по укреплению дамб, отсыпке земляных валов, наполнению мешков песком, наращивается дорожное полотно.
"Вода в реке Ишим продолжает подниматься, паводковая волна идет по реке с территории Казахстана. В Ишимском районе от подтопления пока страдают садовые общества, всем дачникам рекомендовано покинуть садовые общества и воздержаться от их посещения до полной стабилизации обстановки. Не исключено, что в зоне подтопления окажутся и жилые дома на окраинах населенных пунктов. Местные власти подготовили к приему людей 10 пунктов временного размещения, вместимость которых порядка 1 тыс. человек", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что автомобильное движение в опасную зону регулируется постами ГИБДД.
В городской администрации сообщили, что 10 жителей города доставлены в пункты временного размещения (ПВР). Также ведется эвакуация пациентов психоневралогического диспансера в областную больницу номер 4.
"За последние сутки уровень воды в реке Ишим увеличился еще на 50 см и составил 944 см. Ведется эвакуация людей из зоны предполагаемого затопления, минувшей ночью в ПВР доставлены 10 человек, в том числе трое детей. По состоянию на утро 7 мая подтоплены 12 садовых товариществ, несколько улиц. В зону подтопления попадает гаражный кооператив "Южный", ведется эвакуация пациентов диспансера областной клинической психиатрической больницы в областную больницу номер 4", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что группировка сил и средств для борьбы со стихией увеличена еще на 50 человек специалистами Уральского поисково-спасательного отряда, всего в борьбе со стихией задействовано более 300 человек - это сотрудники городских служб, МЧС, полиции и волонтеры.
"Продолжается работа по увеличению гребня дамб в садовых товариществах "Локомотив - 2", "Мебельщик", за последние двое суток здесь уложено более 3 тыс. мешков с песком. Дополнительно дамбы укрепляют грунтом и плотной полиэтиленовой пленкой, началась отсыпка дамбы в районе улиц Чапаева и Тельмана. Полностью ограничен въезд на территорию всех садов, попавших в зону ЧС", - уточнили в администрации.
Ранее сообщалось, что 5 мая из-за паводка в городе Ишим был введен режим ЧС. По данным городской администрации, 6 мая были затоплены территории пяти садов, в которых расположено 460 садовых участков. По данным на утро 7 мая, за последние сутки уровень воды в реке Ишим увеличился еще на 50 сантиметров и составил 944 сантиметра.