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Казахстан не оповещал Тюменскую область о паводке из-за сброса воды

Новости Урала
11 мая, 11:10 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, мая. /ТАСС

По словам губернатора Владимира Якушева, подъем воды в реке Ишим произошел из-за сброса воды в Сергеевском водохранилище на территории соседнего государства

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Власти Тюменской области не получали оповещения от Казахстана о возможном подъеме воды в реке Ишим из-за сброса воды в Сергеевском водохранилище на территории соседнего государства. В настоящее время организована эвакуация жителей одного из микрорайонов Ишима, сообщил журналистам губернатор Владимир Якушев.

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"Река Ишим - основная артерия, которая проходит возле города Ишим, она стала очень сильно прибавлять накануне майских праздников в связи с тем, что очень много воды пришло с Сергеевского водохранилища с территории Республики Казахстан. Нужно сказать, что, к сожалению, оповещения от наших коллег со стороны Казахстана мы не получили, о том, что возможно такое резкое повышение воды, что они планируют организовать сброс воды в таком большом количестве", - сказал Якушев.

Он отметил, что оперативная информация не предполагала, что "за практически четыре дня будет сброшен огромный объем воды, который и повлиял на то, что река Ишим серьезно вышла из берегов и угрожает городу". "Что касается ситуации за последние сутки, то уровень воды в реке сейчас упал на 3 см, поэтому сейчас мы можем уже констатировать, что приток воды остановился, и уровень начинает падать. Есть основания полагать, что дальнейшее повышение происходить не будет", - добавил губернатор.

По данным местных властей, в настоящее время подтоплены 130 жилых домов в Ишиме, в Ишимском районе и Абатском районах Тюменской области. Из трех районов эвакуированы 601 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 135 человек, из них 42 ребенка. Уровень воды в реке Ишим составляет 976 см.

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