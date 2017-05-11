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В микрорайоне Ишима из-за паводка началась эвакуация жителей

Новости Урала
11 мая, 7:52 дата обновления: 11 мая, 9:05 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, мая. /ТАСС

Для эвакуации подготовлен общественный и спецтранспорт

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Эвакуация жителей началась в еще одном микрорайоне города Ишим в Тюменской области из-за паводка, где под угрозой затопления находятся восемь улиц. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

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"В г. Ишим в микрорайоне Серебрянка началась эвакуация жителей, рано утром из-за высокого давления начался подмыв дамбы в районе садового товарищества "Энергетик". В зону предполагаемого подтопления попали восемь улиц. Межведомственной комиссией идет массовое оповещение граждан о возможном затоплении: задействованы электросирены, специалисты пешком обходят жилые дома", - говорится в сообщении.

Для эвакуации граждан подготовлен общественный и спецтранспорт. "Для проживания людей работают семь пунктов временного размещения (ПВР). Туда можно прибыть самостоятельно либо через сборно-эвакуационный пункт. Заявку на эвакуацию имущества, а также животных можно подать по телефону ЕДДС города Ишима 5-16-37, 5-16-85 или 112", - уточнили в пресс-службе.

По данным единой диспетчерской службы по городу Ишиму, уровень воды в реке Ишим за сутки не увеличился и составляет 979 см.

"Ситуация в микрорайоне Серебрянка была прогнозируемой. Было организовано круглосуточное окарауливание, дачные участки были освобождены от людей, оповещение также было проведено заранее, так что мы работали на опережение. На данный момент в городе Ишим подтоплено 55 домов, в районе Серебрянки, когда вода выйдет из дачного поселка, будут подтоплены еще порядка 30", - отметил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Он добавил, что сейчас в оперативном режиме организовывается возможность вывоза имущества. "Для этого мы представляем транспорт, из 10 домов имущество вывезено. Мы четко представляем и прогнозируем ситуацию, где еще может произойти подобное. Количества необходимой техники достаточно для того, чтобы оперативно в любой точке города организовать необходимые работы", - подчеркнул глава региона.

Паводковая ситуация в Тюменской области

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области отметили, что по состоянию на 19:00 местного времени (17:00 мск) в Ишиме остаются подтоплены 3474 дачных дома, 41 жилой дом. В Ишимском районе подтоплены 674 дачных дома, 63 жилых дома. Из подтопленных домов, а также из зоны возможного подтопления эвакуировано 420 человек, из них в ПВР выехал 101 человек.

По данным ведомства, в связи с возможностью ухудшения обстановки на территории Ишимского района развернуто 13 ПВР общей вместимостью на 2084 человек. Для проведения превентивных мероприятий, а также минимизации последствий подтопления привлечены 596 человек, 173 единицы техники, из них 46 плавсредств, в том числе от МЧС 344 человека, 66 единиц техники, из них 25 плавсредств).

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