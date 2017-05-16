На Урале возбуждено дело из-за рекламы микрофинансовой организации с молитвой "Отче наш"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) возбудило дело из-за распространения рекламы микрофинансовой организации (МФО) с изображением Иисуса Христа и молитвой "Отче наш". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Челябинское УФАС возбудило дело по признакам нарушения законодательства по факту распространения рекламы микрофинансовой организации с использованием религиозного христианского символа. В рекламе, напечатанной на карманном календаре, наряду с информацией "Удобные деньги. Нужны наличные? Звонок по России бесплатный…" присутствовали текст молитвы "Отче наш" и образ Иисуса Христа", - сказали там.

По данным ФАС, использование в рекламном сообщении указанных религиозных христианских символов содержит признаки нарушения законодательства о рекламе, поскольку может являться оскорбительным для чувств верующих. "Данную позицию антимонопольного органа разделяют 17 из 19 участников Экспертного совета при Челябинском УФАС России, а также 270 участников опроса на сайте службы из 660 проголосовавших. Рассмотрение дела назначено на 13 июня", - уточнили в пресс-службе.