Уровень воды в реке Ишим в районе тюменского села Викулово за сутки поднялся на 75 см

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Уровень воды в реке Ишим в районе села Викулово в Тюменской области, куда перемещается волна паводка, увеличился за сутки на 75 см и составляет 907 см при опасном уровне в 1100 см. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.
"Уровень воды в реке Ишим в районе города Ишим снизился за сутки на 7 см, он там составляет 932 см. По реке Ишим в районе селе Абатское также наблюдается снижение уровня воды - за последние сутки на 3 см до отметки 1143 см (опасный уровень 1225 см). По реке Ишим в районе села Викулово по-прежнему фиксируется подъем воды, за последние сутки на 75 см, сейчас он составляет 907 см (опасный уровень 1100 см)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области добавили, что
На территории Ишимского района подтоплен 41 дом, 674 нежилых садоводческих участка, в районе эвакуировано 317 человек. На территории Абатского муниципального района подтоплено 2 жилых дома, эвакуированы 81 человек. В Викуловском районе на данный момент подтопленных жилых домов и социально значимых объектов нет.
В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области уточнили, что в настоящее время продолжается заполнение мешков с инертным материалом и укрепление противопаводковой дамбы на федеральной автодороге "Тюмень - Омск", а также сопровождение сотрудниками аэромобильной группировки автобусов, совершающих рейсы по подтопленным участкам дорог Абатского района.
Ранее сообщалось, что 16 мая в Тюменской области из-за прохождения весеннего паводка введен режим ЧС.