Екатеринбургский театр привезет в Уфу балет "Ромео и Джульетта", взявший "Золотую маску"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Екатеринбургской театр оперы и балета представит 25 мая балет "Ромео и Джульетта", который был удостоен "Золотой маски - 2017", на XXI Международном фестивале балетного искусства имени Рудольфа Нуреева в Уфе. Это будет первое фестивальное выступление екатеринбургского балета в Башкирии, сообщили ТАСС в театре.

"Уфимские зрители 25 мая впервые увидят постановку художественного руководителя балетной труппы Екатеринбургского театра оперы и балета Вячеслава Самодурова - балет "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева, признанный лучшим на фестивале "Золотая маска - 2017". Спектакль представят в рамках XXI Международного фестиваля балетного искусства имени Рудольфа Нуреева в Башкирском государственном театре оперы и балета", - сообщили в Екатеринбургском театре оперы и балета.

Ведущие партии исполнят лауреат и дипломант международных и всероссийского конкурсов Екатерина Сапогова (Джульетта), Александр Меркушев (Ромео) и Игорь Булыцын (Меркуцио).

Над созданием балета работали три лауреата премии "Золотая маска" - хореограф-постановщик Вячеслав Самодуров, дирижер-постановщик Павел Клиничев и художник по костюмам Ирэна Белоусова. "Свою первую версию "Ромео и Джульетты" Вячеслав Самодуров создал по заказу Королевского балета Фландрии в 2014 году. Для Екатеринбурга хореограф разработал совершенно новый спектакль. Из бельгийской постановки была заимствована пара сценографических идей: огромная трехъярусная конструкция, отсылающая к шекспировскому театру "Глобус", платья с принтами картин ренессансных художников и длинными шлейфами", - рассказали в театре.

"Мне захотелось немного сбить пафос, свойственный прочтению балета "Ромео и Джульетта", вынуть историю из контекста времени и даже контекста пространства - так я пришел к мысли о том, что это должна быть репетиция в театре "Глобус"… В танцевальном театре есть традиция изображать Капулетти плохими, а Монтекки - хорошими, мне же кажется, что здесь знаков "плюс" и "минус" не может быть в принципе. Сама ситуация - ужасна, "Ромео и Джульетта" - это балет о любви и об определенной доле неизбежности. Мы наблюдаем, как надежды человека разбиваются о ситуацию социального разделения", - отметил Самодуров.

XXI Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева пройдет в Башкирском государственном театре оперы и балета с 23 мая по 2 июня. Фестиваль посвящен 90-летию народного артиста СССР Юрия Григоровича. Участие в фестивале примут выдающиеся танцовщики России и зарубежья, в числе которых приглашенные солисты Балета Сан- Франциско, Словацкого национального театра, Государственного академического Большого театра России, театра "Кремлевский балет", Санкт-Петербургского государственного академического театра оперы и балета им. Мусоргского - Михайловского театра, балетные труппы театров Екатеринбурга и Челябинска.