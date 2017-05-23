Ученые из России и Германии будут создавать на Урале беспилотники для сельского хозяйства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Специалисты Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) будут сотрудничать с коллегами из Института сельского хозяйства и биоэкономики им. Лейбница (Германия) в создании беспилотных летательных аппаратов для сельского хозяйства. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС ректор УрГАУ, академик РАН Ирина Донник.

"Наши специалисты и студенты занимаются этим направлением три года, ими уже собрана модель под нужны сельского хозяйства. Проект очень актуальный, поэтому коллеги из Германии тоже очень заинтересовались созданием беспилотников для этой сферы, ведь за этим будущее. К нам уже поступил реальный заказ на создание малогабаритного опрыскивателя, и сейчас работа уже ведется, но пока это, конечно, в стадии разработок", - сказала собеседница агентства.

Как пояснили в пресс-службе УрГАУ, на территории опытных полей вуза уже началось проведение научно-исследовательских работ по использованию беспилотных летательных аппаратов.

"В соответствии с планом научных исследований, при помощи беспилотников предстоит определение ряда показателей почвенного покрова, оценка качества полевых работ по всходам зерновых и пропашных культур, изучение и внедрение элементов точного земледелия, создание и развитие специальной геодезической сети, анализ и фотограмметрическая обработка полученных снимков", - уточнили в университете.

В вузе отметили, что важное значение имеет определение экономической эффективности использования беспилотников в сельском хозяйстве. "Ведется проработка возможности совместных научно-исследовательских программ по использованию беспилотных летательных аппаратов... с Институтом сельского хозяйства и биоэкономики им. Лейбница", - говорится в сообщении.

УрГАУ был основан 5 февраля 1940 года как Свердловский сельскохозяйственный институт, в 1995 году ему был присвоен статус академии, в 2013 - статус университета. Вуз готовит специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. На пяти факультетах и институте университета обучается более 7 тыс. студентов по 32 программам высшего, среднего, специального, профессионального и дополнительного образования. Подготовка специалистов осуществляется на 42 кафедрах профессорско-преподавательским составом из 400 человек, в том числе 62 профессорами и докторами наук, 205 доцентами и кандидатами наук. Учредителем УрГАУ является Минсельхоз России.