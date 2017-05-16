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Нейронные сети позволили научить беспилотники "видеть" частично заслоненных пешеходов

Наука
16 мая, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Разработка российской компании Cognitive Technologies также позволит беспилотным автомобилям лучше "видеть" при резком перепаде света

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© Юрий Смитюк/TACC

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Разработчик искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей российская компания Cognitive Technologies "научила" беспилотники распознавать частично заслоненных пешеходов при помощи нейронных сетей, а также лучше "видеть" при резком перепаде света. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Теперь мы умеем видеть даже частично заслоненных пешеходов и автомобили. Такого результата мы смогли добиться за счет использования нейронных сетей", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies Юрия Минкина.

Кроме того, в созданной компанией новой версии интеллектуальной системы помощи водителю разработчики расширили список дорожных знаков, которые теперь умеет "распознавать" автомобиль, дополнив его еще более 40 часто встречающимися. Среди них знаки особых предписаний, например, направления движения по полосам, начало и конец полосы, искусственная неровность; предписывающие знаки, например, круговое движение, а также информационные - парковка и другие.

Разработчики усовершенствовали алгоритм распознавания объектов в ночных условиях, а также при резкой смене освещения, например, когда автомобиль заезжает в тоннель, во время грозы или других сложных погодных ситуациях.

Компания надеется создать полностью беспилотный автомобиль к 2022-2023 годам.

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