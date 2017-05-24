Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Автобиографическая книга народного художника РФ Виталия Воловича издана на Урале

Новости Урала
24 мая, 12:49 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, мая. /ТАСС

Причиной ее написания стало желание рассказать не только о своей судьбе, но о близких друзьях Воловича - художниках Мише Брусиловском, Геннадии Мосине, Германе Метелеве

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Автобиографическая книга "Мастерская. Записки художника" Виталия Воловича - народного художника России, академика Российской академии художеств, издана на Урале. Причиной ее написания стало желание рассказать не только о своей судьбе, но о близких друзьях-художниках - Мише Брусиловском, Геннадии Мосине, Германе Метелеве, которые уже ушли из жизни, сообщил Волович.

Смотрите также

Уральскому художнику-графику Виталию Воловичу присвоили звание "Народный художник РФ"

Оригиналы иллюстраций Воловича к шедеврам литературы получил в дар музей Екатеринбурга

Юбилейная выставка Виталия Воловича открылась в Екатеринбурге

"Через два месяца мне исполнится 89 лет. Жизнь получилась долгая, длинная, она была насыщена событиями, творчеством, любовью, друзьями, утратами, трагедиями <..> Причиной появления этого издания стало то, что из жизни стали уходить мои друзья-художники один за другим. Бог дал мне долгую жизнь, но лишил очень близких мне друзей - Гены Мосина, Леши Казанцева, Геры Метелева, Андрея Антонова, последним ушел Миша Брусиловский, с которым меня связывала 60 лет теснейшая дружба", - сказал художник на презентации книги в Уральском информационном центре ТАСС.

"Это действительно замечательные художники, и у каждого очень своеобразное творчество, мощное, сильное. Я решил, что должен обязательно рассказать об этом. В этой книжке достаточно много материалов о каждом из них", - сообщил художник, отметив, что фрагменты нового издания впервые были опубликованы в конце 2016 года в журнале "Октябрь".

По словам Воловича, за сохранение памяти об уральских художниках и анализ их творчества он взялся еще и потому, что сегодня "практически нет искусствоведов, которые отзываются на текущую художественную жизнь". "Сейчас наступила такая странная пора, при которой искусствовед - это такая же маргинальная профессия, какой является профессия художника-иллюстратора. Иллюстрация с точки зрения современных издательств только удорожает издание и никакого смысла не имеет. Искусствоведение тоже на самом деле прекратило свое существование", - подчеркнул Волович.

2 марта Новости Урала

Новые работы цикла "Корабль дураков" народного художника РФ Воловича показаны на Урале

Книга "Мастерская. Записки художника" издана "Издательским домом "Автограф" тиражом 1 тыс. экземпляров и включает в себя автобиографические рукописи Виталия Воловича, его воспоминания о современниках, размышления об искусстве и судьбе художника, фотографии из личного архива.

Продолжать писательскую деятельность Виталий Волович не планирует. "Все проблемы я решаю в сфере рисования, у меня есть пластические идеи, которые мне необходимо решить. Написать вторую книгу, другую - это уже другая профессия. В начале июня наступит счастливое время, я буду заниматься своим непосредственным делом", - сказал Волович, отметив, что готовится к персональной выставке в Санкт-Петербурге.

Виталий Волович

Виталий Волович родился в 1928 году в Приморском крае. Обладатель Золотой медали Российской академии художеств за серию графических листов к трагедии Эсхила "Орестея". Почетный гражданин Екатеринбурга и Ирбита. Мировую известность художнику в 1960-1980 годы принесли иллюстрации к "Слову о полку Игореве", "Ричарду III", "Тристану и Изольде".

Evgeniy Volovich/YouTube

Работы художника хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее Санкт-Петербурга, Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве. Также его картины представлены в Пражской Национальной галерее, Моравской галерее в Брно, Музее И. В. Гете в Веймаре, в Доме-музее В. Шекспира в Стратфорд-на-Эйвоне и многочисленных частных собраниях России, Европы и Америки.

В 2008 году в Екатеринбурге была установлена скульптурная композиция "Горожане. Разговор", изображающая трех знаменитых уральских художников - Виталия Воловича, Мишу Брусиловского и Германа Метелева.

В 2016 году указом президента РФ Владимира Путина уральскому графику было присвоено звание "Народный художник Российской Федерации".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
2
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
3
Умер внук Сталина режиссер Александр Бурдонский
4
В Николаеве горит судно ВМС Украины
5
Треть исследованного Роскачеством кваса оказалась газировкой
6
Госдума отменила открепительные удостоверения на выборах
7
На репетиции фестиваля в Перми обрушилась часть сцены, пострадали восемь детей
Темы дня
Загрузка...
Реклама