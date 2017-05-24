Автобиографическая книга народного художника РФ Виталия Воловича издана на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Автобиографическая книга "Мастерская. Записки художника" Виталия Воловича - народного художника России, академика Российской академии художеств, издана на Урале. Причиной ее написания стало желание рассказать не только о своей судьбе, но о близких друзьях-художниках - Мише Брусиловском, Геннадии Мосине, Германе Метелеве, которые уже ушли из жизни, сообщил Волович.

"Через два месяца мне исполнится 89 лет. Жизнь получилась долгая, длинная, она была насыщена событиями, творчеством, любовью, друзьями, утратами, трагедиями <..> Причиной появления этого издания стало то, что из жизни стали уходить мои друзья-художники один за другим. Бог дал мне долгую жизнь, но лишил очень близких мне друзей - Гены Мосина, Леши Казанцева, Геры Метелева, Андрея Антонова, последним ушел Миша Брусиловский, с которым меня связывала 60 лет теснейшая дружба", - сказал художник на презентации книги в Уральском информационном центре ТАСС.

"Это действительно замечательные художники, и у каждого очень своеобразное творчество, мощное, сильное. Я решил, что должен обязательно рассказать об этом. В этой книжке достаточно много материалов о каждом из них", - сообщил художник, отметив, что фрагменты нового издания впервые были опубликованы в конце 2016 года в журнале "Октябрь".

По словам Воловича, за сохранение памяти об уральских художниках и анализ их творчества он взялся еще и потому, что сегодня "практически нет искусствоведов, которые отзываются на текущую художественную жизнь". "Сейчас наступила такая странная пора, при которой искусствовед - это такая же маргинальная профессия, какой является профессия художника-иллюстратора. Иллюстрация с точки зрения современных издательств только удорожает издание и никакого смысла не имеет. Искусствоведение тоже на самом деле прекратило свое существование", - подчеркнул Волович.

Книга "Мастерская. Записки художника" издана "Издательским домом "Автограф" тиражом 1 тыс. экземпляров и включает в себя автобиографические рукописи Виталия Воловича, его воспоминания о современниках, размышления об искусстве и судьбе художника, фотографии из личного архива.

Продолжать писательскую деятельность Виталий Волович не планирует. "Все проблемы я решаю в сфере рисования, у меня есть пластические идеи, которые мне необходимо решить. Написать вторую книгу, другую - это уже другая профессия. В начале июня наступит счастливое время, я буду заниматься своим непосредственным делом", - сказал Волович, отметив, что готовится к персональной выставке в Санкт-Петербурге.

Виталий Волович

Виталий Волович родился в 1928 году в Приморском крае. Обладатель Золотой медали Российской академии художеств за серию графических листов к трагедии Эсхила "Орестея". Почетный гражданин Екатеринбурга и Ирбита. Мировую известность художнику в 1960-1980 годы принесли иллюстрации к "Слову о полку Игореве", "Ричарду III", "Тристану и Изольде".

Evgeniy Volovich/YouTube

Работы художника хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее Санкт-Петербурга, Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве. Также его картины представлены в Пражской Национальной галерее, Моравской галерее в Брно, Музее И. В. Гете в Веймаре, в Доме-музее В. Шекспира в Стратфорд-на-Эйвоне и многочисленных частных собраниях России, Европы и Америки.

В 2008 году в Екатеринбурге была установлена скульптурная композиция "Горожане. Разговор", изображающая трех знаменитых уральских художников - Виталия Воловича, Мишу Брусиловского и Германа Метелева.

В 2016 году указом президента РФ Владимира Путина уральскому графику было присвоено звание "Народный художник Российской Федерации".