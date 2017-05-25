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Число студентов-наблюдателей за проведением ЕГЭ в Свердловской области выросло в три раза

Новости Урала
25 мая, 13:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, мая. /ТАСС

По словам экспертов, именно студенты могут дать объективную оценку соблюдению порядка проведения экзаменов, кроме того, это способствует формированию профессиональных компетенций будущих специалистов

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© ИТАР-ТАСС/Донат Сорокин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Количество студентов, которые будут привлекаться в этом году в качестве общественных наблюдателей при проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ), увеличилось в Свердловской области в 2017 году в три раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС первый заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Нина Журавлева.

Ранее замглавы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев сообщил, что студенты российских образовательных учреждений смогут наблюдать за проведением экзаменов в рамках прохождения учебной практики. В этом году Рособорнадзором для Свердловской области была поставлена задача - увеличить количество студентов, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей, до 250 человек.

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"Достаточно много затрачено средств для того, чтобы объективность проведения экзамена была соблюдена. Есть возможность онлайн-наблюдения, установлены металлодетекторы, в пунктах находятся общественные наблюдатели. К ним у нас добавляются и студенты. Если в прошлом году было только 55 студентов, в этом году в три раза больше - 186, всего в базе зарегистрировано 5 тыс. общественных наблюдателей", - сказала она.

По словам экспертов, именно студенты могут дать объективную оценку соблюдению порядка проведения экзаменов для школьников. Кроме того, привлечение студентов для общественного наблюдения способствует формированию профессиональных компетенций будущих специалистов.

Журавлева отметила, что всего в этом году в Свердловской области более 50 тыс. выпускников: более 39 тыс. - выпускники 9-х классов, и более 17 тыс. одиннадцатиклассников. "Для выпускников 9-х классов создано 467 пунктов проведения экзамена, причем 23 - на дому, для детей с ограниченными возможностями здоровья, а для одиннадцатиклассников - 203 пункта, девять из них - также на дому и 32 - в учреждениях исполнения наказания. Вся процедура для сдающих экзамены знакома, в этом году такая процедура была проведена и для родителей. Если возникают какие-то вопросы, то они решаются с организатором в аудитории, конфликтные ситуации должны быть исключены", - уточнила она.

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