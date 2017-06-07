Дело экс-министра Свердловской области о незаконном предпринимательстве поступило в суд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Уголовное дело экс- министра транспорта и связи Свердловской области Александра Сидоренко, обвиняемого в незаконном предпринимательстве, поступило в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, сообщили ТАСС в среду в суде.

"Дело поступило, но оно еще не распределено судье", - сказали там.

По версии следствия, с марта 2010 года по февраль 2016 года Сидоренко, работая министром транспорта и связи Свердловской области, был фактическим владельцем 70% доли в ООО "УралДорТехнологии", оформленной на его тещу, а также 100% доли в ООО "УралТрансПетролиум", учредителем которого выступил его брат.

Как ранее пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, Сидоренко лично и через доверенных лиц принимал участие в управлении указанными организациями. Он распоряжался их финансовыми средствами, давал указания об участии в аукционах, о заключении контрактов с определенными хозяйствующими субъектами, приобретении дорогостоящего имущества, об увольнении работников.

В ведомстве отметили, что Сидоренко, осведомленный о планах и графиках ремонта и строительства дорог на территории области, предоставлял в приоритетном порядке "своим" организациям информацию о ремонте, давал рекомендации и указания руководителям хозяйствующих субъектов о заключении договоров на выполнение соответствующих работ. В результате эти предприятия выигрывали аукционы, и с ними заключались государственные и муниципальные контракты на ремонт дорог.

Сидоренко стал исполняющим обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства в январе 2011 года, а в июле 2012 года - министром транспорта и связи Свердловской области. На этом посту он, среди прочего, контролировал процесс реализации госполитики в сфере транспорта и дорожного хозяйства, информационных технологий и почтовой связи.