Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура и следствие разбираются с попыткой сэкономить на капремонте домов в Кургане

Новости Урала
8 июня, 12:52 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, июня. /ТАСС

Речь идет об использовании при ремонте более дешевых материалов, чем предусмотрено проектной документацией

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Рюмин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Прокуратура Курганской области выявила ряд нарушений при проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Кургане и селе Кетово. В частности, речь идет об использовании при ремонте более дешевых материалов, чем предусмотрено проектной документацией, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

"В ходе проверки (проведенной в мае прокуратурой и ОНФ - прим. ТАСС) были выявлены факты использования при ремонте домов более дешевого материала, чем предусмотрено проектной документацией, а в ряде случаев ремонтные работы выполнены не были. В связи с выявленными нарушениями материалы проверок направлены прокуратурой области в следственные органы для их уголовно-правовой оценки", - сказали в ведомстве.

Смотрите также

Капремонт по новым правилам: эксперты прогнозируют увеличение объемов и рост цен

По данным прокуратуры, нарушения были выявлены в пяти многоквартирных жилых домах Кургана и в двух домах Кетово. "Размер ущерба пока определить сложно, это будет установлено следственными органами в ходе проверки", - добавила собеседница агентства, отметив, что такие нарушения считаются серьезными, поскольку свидетельствуют о недобросовестности подрядчика.

При этом заместитель начальника управления ЖКХ департамента строительства, госэкспертизы и жилищно- коммунального хозяйства Курганской области Алексей Малыгин сказал корреспонденту ТАСС, что все работы по капремонту строго контролируются.

"Такого просто не может быть, потому что на каждом объекте существует стройконтроль, который требует выполнения работ в соответствии со сметой. Будет проведено следствие, если факты подтвердятся, виновные будут привлечены к ответственности", - уточнил он.

Ранее в ходе проверок прокуратуры было также установлено, что департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области не привел правовые акты в соответствие с требованиями федерального законодательства. "Все правовые акты приведены в соответствие. Представлений прокуратуры к нам не поступало", - подчеркнул Алексей Малыгин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Хоспис — дом для пациентов. Мы — хозяева этого дома"
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство США в Киеве не считает терактом взрыв на своей территории
2
Источник: полиция пришла с обыском в офис организации "Русь сидящая"
3
Захарова предложила американской журналистке посетить Алеппо
4
Экс-главбух "Седьмой студии" признала вину
5
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
6
Рада проголосовала за приоритетность вступления Украины в НАТО
7
Тимошенко отвергла обвинения в госизмене и пригрозила Порошенко ответными мерами
Темы дня
Загрузка...
Реклама