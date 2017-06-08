Прокуратура и следствие разбираются с попыткой сэкономить на капремонте домов в Кургане

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Прокуратура Курганской области выявила ряд нарушений при проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Кургане и селе Кетово. В частности, речь идет об использовании при ремонте более дешевых материалов, чем предусмотрено проектной документацией, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

"В ходе проверки (проведенной в мае прокуратурой и ОНФ - прим. ТАСС) были выявлены факты использования при ремонте домов более дешевого материала, чем предусмотрено проектной документацией, а в ряде случаев ремонтные работы выполнены не были. В связи с выявленными нарушениями материалы проверок направлены прокуратурой области в следственные органы для их уголовно-правовой оценки", - сказали в ведомстве.

По данным прокуратуры, нарушения были выявлены в пяти многоквартирных жилых домах Кургана и в двух домах Кетово. "Размер ущерба пока определить сложно, это будет установлено следственными органами в ходе проверки", - добавила собеседница агентства, отметив, что такие нарушения считаются серьезными, поскольку свидетельствуют о недобросовестности подрядчика.

При этом заместитель начальника управления ЖКХ департамента строительства, госэкспертизы и жилищно- коммунального хозяйства Курганской области Алексей Малыгин сказал корреспонденту ТАСС, что все работы по капремонту строго контролируются.

"Такого просто не может быть, потому что на каждом объекте существует стройконтроль, который требует выполнения работ в соответствии со сметой. Будет проведено следствие, если факты подтвердятся, виновные будут привлечены к ответственности", - уточнил он.

Ранее в ходе проверок прокуратуры было также установлено, что департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области не привел правовые акты в соответствие с требованиями федерального законодательства. "Все правовые акты приведены в соответствие. Представлений прокуратуры к нам не поступало", - подчеркнул Алексей Малыгин.