На Среднем Урале заменено более 1 тыс. лифтов по инвестиционной программе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. В многоквартирных домах Свердловской области заменено порядка 1 тыс. лифтов благодаря одобренной Агентством стратегических инициатив (АСИ) инвестиционной программе лифтового оборудования. Об этом сообщил региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

"В Свердловской области ускоренными темпами завершилась реализация инвестиционной программы по замене 1002 лифтов в многоквартирных домах, которая была одобрена АСИ и признана одной из лучших практик в сфере ЖКХ. Для реализации этой программы региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на конкурсной основе заключил соглашение по ускоренной замене лифтового оборудования", - сказал Смирнов, не уточнив объем средств, направленных на реализацию данной программы.

Он пояснил, что между фондом, Щербинским лифтостроительным заводом и банком "Русский капитал" было заключено соглашение о ремонте и замене лифтов. По словам Смирнова, завод выполнил работы по замене 1002 лифтов - было заменено 500 лифтов в Екатеринбурге и 502 лифта в Свердловской области. После завершения всех работ в течение трех лет ежемесячно равными долями региональный Фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов будет выплачивать затраченные заводом средства. Причем платежи будут происходить без удорожания лифтового оборудования.

Смирнов подчеркнул, что никакой дополнительной нагрузки ни на жителей, ни на бюджет в данном случае не будет. "Мы понимаем что останавливаться на замене 1000 лифтов неправильно. Совместно с фондом и банковскими структурами прорабатывается программа по замене еще 500 лифтов, которые будут заменены в домах, накопленные средства которых аккумулированы в фонде капремонта", - уточнил Смирнов.

Инциденты с лифтами на Урале

Как сообщал ранее ТАСС, в феврале 2016 пассажирский лифт упал в жилом доме в Тюмени вместе с мужчиной. Пострадавший был госпитализирован. В сентябре этого же года в одном из торговых центров Тюмени произошел обрыв троса и падение кабины грузового лифта, в результате чего один из рабочих получил телесные повреждения.

В январе 2016 года в крупных городах Свердловской области проверили безопасность лифтового оборудования после гибели женщины в шахте лифта в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы. Комментируя результаты этой проверки, Смирнов отмечал, что контролеры уделяли особое внимание документам по качеству лифтового оборудования.