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Водоснабжение семи тысяч жителей Кургана восстановлено

Новости Урала
13 июня, 19:34 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, июня. /ТАСС

В результате аварии, произошедшей во вторник утром, без холодного водоснабжения оставались 12 домов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Авария на водопроводе, в результате которой 6,8 тыс. жителей Кургана остались без холодной воды, устранена. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе региональной компании "Водный союз".

"Авария устранена, вода начинает поступать в дома", - сказали там.

Ранее сообщалось, что в результате аварии, произошедшей во вторник утром, без холодного водоснабжения осталось 12 домов, в которых проживают порядка 6,8 тыс. человек, а также детский сад и школа. Во время устранения последствий аварии был организован подвоз воды.

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