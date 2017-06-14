Восстановлено движение транспорта на подтопленном участке трассы на Ямале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Движение автомобилей восстановлено на затопленном участке трассы Надым - Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) спустя 11 дней после подъема паводковых вод. Об этом в среду сообщили в дирекции дорожного хозяйства ЯНАО.
"Уровень воды в реке Надым на утро среды составил 335 см, за сутки вода упала на 22 см. Уровень воды над асфальтом - 18 см, поэтому легковые автомобили проезжают по участку без проблем. Дорожное покрытие - без видимых разрушений", - сказал начальник Надымского филиала ГКУ "Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО" Эдуард Носань.
5 июня на Ямале затопило автомобильную дорогу Надым - Новый Уренгой из-за разлива реки. Уровень воды достигал отметки 445 см, жителей региона перевозили на моторных лодках. Надым и Новый Уренгой - крупнейшие населенные пункты ЯНАО, население порядка 150 тыс. человек.
Как пояснили в дирекции, на всей протяженности региональных трасс - более 1,2 тыс. км - проведены противопаводковые мероприятия. "В короткий период дорожники расчистили водопропускные трубы от наледи, очистили обочины и откосы дорог от снега, подходы к мостам. Сейчас на всей сети региональных автодорог ведется наблюдение за участками возможного подтопления", - уточнили в ведомстве.