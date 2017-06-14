Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Восстановлено движение транспорта на подтопленном участке трассы на Ямале

Новости Урала
14 июня, 10:43 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, июня. /ТАСС

Дорожное покрытие без видимых разрушений

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Движение автомобилей восстановлено на затопленном участке трассы Надым - Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) спустя 11 дней после подъема паводковых вод. Об этом в среду сообщили в дирекции дорожного хозяйства ЯНАО.

"Уровень воды в реке Надым на утро среды составил 335 см, за сутки вода упала на 22 см. Уровень воды над асфальтом - 18 см, поэтому легковые автомобили проезжают по участку без проблем. Дорожное покрытие - без видимых разрушений", - сказал начальник Надымского филиала ГКУ "Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО" Эдуард Носань.

5 июня на Ямале затопило автомобильную дорогу Надым - Новый Уренгой из-за разлива реки. Уровень воды достигал отметки 445 см, жителей региона перевозили на моторных лодках. Надым и Новый Уренгой - крупнейшие населенные пункты ЯНАО, население порядка 150 тыс. человек.

Как пояснили в дирекции, на всей протяженности региональных трасс - более 1,2 тыс. км - проведены противопаводковые мероприятия. "В короткий период дорожники расчистили водопропускные трубы от наледи, очистили обочины и откосы дорог от снега, подходы к мостам. Сейчас на всей сети региональных автодорог ведется наблюдение за участками возможного подтопления", - уточнили в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп объяснил ситуацию с поздравлением с Днем России новым подходом
2
Лидер московского "Яблока" Митрохин задержан у здания Госдумы
3
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за ливня с грозой
4
На Урале найден живым четырехлетний ребенок, пропавший в лесу 10 июня
5
Тиллерсон: все иностранные партнеры просят США нормализовать отношения с РФ
6
Путин назвал Клинтон энергичной женщиной
7
Путин: Россия даст адекватный ответ на попытки США окружить ее системами ПРО
Темы дня
Загрузка...
Реклама