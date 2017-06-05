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Автомобильную дорогу на Ямале затопило из-за разлива реки

Новости Урала
5 июня, 9:14 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, июня. /ТАСС

Жителей перевозят через затопленный участок трассы на суднах на воздушных подушках

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Материал из 1 страницы
© Правительство ЯНАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Автомобильную дорогу Надым - Новый Уренгой затопило из-за разлива реки Надым в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Жителей перевозят через затопленный участок трассы на суднах на воздушных подушках, сообщили в понедельник ТАСС в окружной дирекции транспорта.

"Резкий подъем уровня воды в реке Надым повлиял на движение автотранспорта на участке Старый Надым - Надым. Уровень воды достиг отметки 437 см, хотя движение автомобилей по дороге возможно при уровне воды 300 см. Доставка людей осуществляется судном на воздушной подушке МЧС и моторной лодкой", - сказали в ведомстве.

По данным дирекции, в поселке Старый Надым разворачивают пункт временного размещения (ПВР). "Людям предлагается дождаться своей очереди на рейс через размыв, в пункте предлагается горячий чай и питьевая вода", - уточнили власти.

"Дорогу затопило в районе поселка Мостоотряд-65. В ближайшее время к суднам на воздушной подушке подключится и другая техника. С завтрашнего дня запустят вертолеты. Сейчас отряды ГИБДД работают над тем чтобы предотвратить скопление автомобилей на участке", - сказал начальник Надымского филиала ГКУ Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО Эдуард Носань.

По данным администрации Надымского района, всю ночь велись работы по укреплению дамбы на участке. "Несмотря на все принятые меры, движение автотранспорта приостановлено", - уточнили там.

Надым - один из крупнейших населенных пунктов ЯНАО. Население порядка 45 тыс. человек. Ледоход в регионе прошел 27 мая, с 4 июня в регионе резкое потепление, температура воздуха повысилась до +15 градусов.

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