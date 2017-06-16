Логистический комплекс "Южноуральский" выйдет на проектную мощность к концу года

ХАРБИН, 16 июня. /ТАСС/. Транспортно-логистический комплекс (ТЛК) "Южноуральский", построенный в Челябинской области для создания торгового коридора между Россией и Китаем, испытывает трудности с загрузкой из Китая, однако уже к концу этого года планируется выйти на проектную мощность. Об этом сообщил в пятницу ТАСС полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Игорь Холманских на полях Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

"ТЛК "Южноуральский" технически полностью готов к выходу на полную мощность, но есть трудности. Это сложности с формированием единых контейнерных поездов с грузами некрупных экспортеров, речь идет о поставках продуктов питания и продукции сельского хозяйства. А также есть вопросы с субсидированием перевозок партнерами из провинций КНР. Именно льготы делают стоимость перевозок до Челябинской области по железной дороге конкурентоспособной", - сказал Холманских.

По словам полпреда, все эти проблемы решаемы. "Выход комплекса на полную мощность - реальная задача. Осталось решить противоречия, надеюсь, что до конца текущего года получится это сделать", - сказал он.

Холманских добавил, что формирование логистических хабов является одним из приоритетных направлений привлечения иностранных инвестиций на Урал. "Современные складские комплексы в УрФО имеют площадь приблизительно 2 млн квадратных метров: на Ямале запущен порт Сабетта, распределительный центр в аэропорту Кольцово Екатеринбурга и "Южноуральский" в Челябинской области. Все они находятся на маршрутах, связывающих Европу и Азию, поэтому привлекательны для Китая", - пояснил он.

ТЛК "Южноуральский" начал свою работу в мае 2015 года, когда железнодорожный терминал принял первый грузовой состав с товарами из Китая. Комплекс рассчитан на максимальный грузопоток на уровне 2,5 млн тонн в год.

IV Российско-китайская ЭКСПО проходит в Харбине с 15 по 19 июня, в выставке принимают участие более 60 российских корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса, а также 13 регионов РФ (Курганская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа участвуют впервые). Общая площадь выставки составляет 86 тыс. кв. м, площадь российской экспозиции - 3,3 тыс. кв. м. В прошлом году выставка проходила в Екатеринбурге, тогда, по данным китайского генконсульства в Екатеринбурге, на ЭКСПО приехали более 2,3 тыс. китайских бизнесменов из 16 провинций, было подписано 28 соглашений на общую сумму 53 млрд рублей.