Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Логистический комплекс "Южноуральский" выйдет на проектную мощность к концу года

Новости Урала
16 июня, 15:42 UTC+3 ХАРБИН ХАРБИН 16, июня. /ТАСС

По словам полпреда президента в УрФО Игоря Холманских, комплекс технически полностью готов к выходу на полную мощность, но есть трудности

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХАРБИН, 16 июня. /ТАСС/. Транспортно-логистический комплекс (ТЛК) "Южноуральский", построенный в Челябинской области для создания торгового коридора между Россией и Китаем, испытывает трудности с загрузкой из Китая, однако уже к концу этого года планируется выйти на проектную мощность. Об этом сообщил в пятницу ТАСС полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Игорь Холманских на полях Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

"ТЛК "Южноуральский" технически полностью готов к выходу на полную мощность, но есть трудности. Это сложности с формированием единых контейнерных поездов с грузами некрупных экспортеров, речь идет о поставках продуктов питания и продукции сельского хозяйства. А также есть вопросы с субсидированием перевозок партнерами из провинций КНР. Именно льготы делают стоимость перевозок до Челябинской области по железной дороге конкурентоспособной", - сказал Холманских.

По словам полпреда, все эти проблемы решаемы. "Выход комплекса на полную мощность - реальная задача. Осталось решить противоречия, надеюсь, что до конца текущего года получится это сделать", - сказал он.

Холманских добавил, что формирование логистических хабов является одним из приоритетных направлений привлечения иностранных инвестиций на Урал. "Современные складские комплексы в УрФО имеют площадь приблизительно 2 млн квадратных метров: на Ямале запущен порт Сабетта, распределительный центр в аэропорту Кольцово Екатеринбурга и "Южноуральский" в Челябинской области. Все они находятся на маршрутах, связывающих Европу и Азию, поэтому привлекательны для Китая", - пояснил он.

ТЛК "Южноуральский" начал свою работу в мае 2015 года, когда железнодорожный терминал принял первый грузовой состав с товарами из Китая. Комплекс рассчитан на максимальный грузопоток на уровне 2,5 млн тонн в год.

IV Российско-китайская ЭКСПО проходит в Харбине с 15 по 19 июня, в выставке принимают участие более 60 российских корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса, а также 13 регионов РФ (Курганская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа участвуют впервые). Общая площадь выставки составляет 86 тыс. кв. м, площадь российской экспозиции - 3,3 тыс. кв. м. В прошлом году выставка проходила в Екатеринбурге, тогда, по данным китайского генконсульства в Екатеринбурге, на ЭКСПО приехали более 2,3 тыс. китайских бизнесменов из 16 провинций, было подписано 28 соглашений на общую сумму 53 млрд рублей.

Смотрите также

Торгово-логистический комплекс "Южноуральский" наладил регулярное сообщение с Китаем

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК изъял всю медицинскую документацию по делу онкобольной из Апатитов
2
Обратившаяся к Путину девушка с онкологией из Апатитов экстренно госпитализирована
3
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
4
Российские военные успешно испытали противоракету
5
Мизулина назвала беспределом ситуацию с погибшим в ДТП "пьяным" мальчиком
6
СК возбудил дело на экспертов, заявивших об опьянении 6-летнего ребенка, погибшего в ДТП
7
МВД считает некорректными обвинения в подделке экспертиз погибшего в Балашихе ребенка
Темы дня
Загрузка...
Реклама