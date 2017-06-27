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Несанкционированный детский лагерь церковно-приходской школы закрыли на Урале

Новости Урала
27 июня, 12:27 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, июня. /ТАСС

В лагере, организованном в Свердловской области, были нарушены требования к оборудованию территории, мест санитарно-бытового назначения, водоснабжения, организации питания, купания

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Несанкционированный детский палаточный лагерь церковно-приходской школы был выявлен Роспотребнадзором в Свердловской области. Контролирующий орган приостановил его деятельность, после чего организаторы лагеря приняли решение о его закрытии, сообщила во вторник начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Римма Бобина на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"На берегу пруда деревни Верхняя Баранча расположилось 10 палаток, в которых было размещено 29 несовершеннолетних учащихся церковно-приходской школы храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах и восемь сопровождающих взрослых. В лагере были нарушены требования к оборудованию территории, мест санитарно-бытового назначения, водоснабжения, организации питания, купания. У персонала отсутствовали санитарные книжки, справки о состоянии здоровья детей, не было медработника, а также не организовано мытье детей, стирка одежды", - сказала она.

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Также в Свердловской области был закрыт палаточный детский лагерь, который в деревне Бекленищева организовали преподаватели из Зеленодольска и Тюмени для тренировок по гребному слалому. "У реки Исеть расположились 51 ребенок и пять тренеров детско-юношеских спортивных школ. Никаких разрешений не было, уведомление о прибытии организованных групп детей в Роспотребнадзор не было отправлено, в штате отсутствовал медицинский работник, лагерь был не обеспечен питьевой водой, не проводились мероприятия по противоклещевой обработке территории", - отметила Бобина.

Как сообщили в свердловском Минобразования, такие несанкционированные лагеря выявляются в регионе, в том числе с помощью интернет-мониторинга. "Если вдруг встречаются организации, которые не внесены в региональный реестр, то принимаются меры, уведомляются надзорные органы. Сейчас выявлено около 10 таких организаций. При этом мы не исключаем, что кого-то из них нет в нашем реестре, но они получили все разрешительные документы для работы с детьми", - пояснил начальник отдела министерства Сергей Карсканов.

По данным прокуратуры Свердловской области, по итогам работы первой смены детских лагерей у 78 организаций было выявлено более 170 нарушений, большинство из них касаются питания детей и обнаружены в пришкольных лагерях. Роспотребнадзором проверено более 600 оздоровительных лагерей региона, выявлено около 1,3 тыс. нарушений, наложены штрафы на сумму свыше 300 тыс. рублей.

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