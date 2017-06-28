Состояние оленевода, на которого в ЯНАО напал медведь, удовлетворительное

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СЫКТЫВКАР, 28 июня. /ТАСС/. Оленевод из Ямало-Ненецкого автономного округа, на которого напал медведь, помещен в отделение травматологии Воркутинской больницы скорой медицинской помощи, его состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве Республики Коми.
"Оленевод из ЯНАО, на которого напал медведь, благополучно доставлен санавиацией в Воркутинскую больницу скорой медпомощи. Первоначальные данные о его крайне тяжелом состоянии и серьезной травме головы не подтвердились. Мужчина помещен в отделение травматологии, он в сознании… Состояние удовлетворительное", - сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Минздрава Коми Антон Забоев.
Как сообщалось ранее, в центр медицины катастроф Салехардской окружной больницы поступил звонок по спутниковому телефону о том, что на границе Коми и Ямала медведь напал на человека. По словам звонившего, пострадавший был без сознания. Медики из Салехарда не смогли вылететь на место ЧП из-за неблагоприятных погодных условий - сильного ветра с порывами до 25 м/с. Тогда решено было привлечь коллег из Коми. По данным Минздрава республики, прогнозы на выздоровление пострадавшего благоприятные.