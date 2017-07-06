Экс-глава УФНС по Курганской области обжаловал приговор по делу о превышении полномочий

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Бывший глава управления Федеральной налоговой службы (УФНС) РФ по Курганской области Юрий Касьяненко подал апелляцию на приговор по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили ТАСС в четверг в суде.

"В наш суд поступили апелляционные жалобы от осужденного Касьяненко и его адвоката. В этих жалобах они просят применить статью УК РФ "Условное осуждение", - сообщили ТАСС в Курганском городском суде.

Там также отметили, что апелляционные жалобы пока не поступили в Курганский областной суд.

Курганский городской суд 29 июня приговорил Касьяненко к трем годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. Как сообщила пресс-служба суда, он полностью признал вину.

Следствие установило, что, будучи руководителем регионального УНФС, Касьяненко вместе с начальником контрольного отдела ведомства Ольгой Киселевой-Захаровой в период с 10 апреля по 30 июля 2014 года провел формальную выездную налоговую проверку в отношении коммерческой организации, с директором которой Касьяненко состоял в дружеских отношениях. По результатам проверки доначисленная сумма неуплаченных налогов не превысила 10 млн рублей, в то время как прогнозируемая сумма доначисления неуплаченных налогов составляла более 59,6 млн рублей. В результате данной налоговой проверки в бюджеты различных уровней не поступили денежные средства в сумме более 67 млн рублей.

В Курганском городском суде отметили, что Киселева- Захарова, также признанная виновной в превышении должностных полномочий, приговорена к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Кроме того, Киселева-Захарова лишена права занимать должности в государственных органах сроком на три года.