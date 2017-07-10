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Размытый мост на трассе Пермь - Екатеринбург восстановят к 20 июля

Новости Урала
10 июля, 12:26 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 10, июля. /ТАСС

По данным Росавтодора, причиной размыва объекта стала ненормативная нагрузка на его конструкцию

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ПЕРМЬ, 10 июля. /ТАСС/. Размытый мост на федеральной трассе Пермь - Екатеринбург в Пермском крае будет восстановлен к 20 июля, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Росавтодора.

"Закончена разборка конструкции сопряжения моста с насыпью, произведен анализ повреждений, утвержден объем работ и сроки их проведения. Полностью закрыть вопрос планируется 20 июля. Завтра на месте будет проходить выездное совещание, чтобы обсудить все производственные моменты", - уточнили в ведомстве.

По данным пресс-службы Росавтодора, причиной размыва моста стала ненормативная нагрузка на его конструкцию. "У любого дорожного сооружения есть расчет на те или иные нагрузки. В данном случае есть понимание, что движения извне были сверхнормативными, что и привело к таким последствиям", - отметили в Росавтодоре.

Ранее начальник ФКУ "Уралуправтодор" Алексей Борисов сообщил, что подтопление произошло из-за искусственного поднятия уровня реки Юг более чем на 1%, что много для искусственного сооружения. По его словам, дорожникам необходимо было оценить, в каком состоянии находятся переходные плиты между насыпью и мостовым переходом: если они в нормальном состоянии и не повреждены, значит, все работы могли быть завершены в течение суток, если же есть необходимость замены переходных плит, работы продлятся около 10-12 дней. Как пояснил замминистра транспорта Пермского края Сергей Постоловский, уровень реки поднялся из-за проливных дождей, а также из-за несанкционированного сброса воды на дамбе возле поселка Звездный, в министерстве ждут объяснений от местной администрации.

Сообщение о том, что на федеральной автодороге Пермь - Екатеринбург в районе моста через реку Юг около 36 км трассы на дорожном полотне произошло проседание грунта, поступило в МЧС в пятницу около 12:40 по местному времени (10:40 мск). По данным ведомства, проезд осуществляется по старой автомобильной дороге через поселок Бершеть. В МЧС пояснили, что затруднения движения нет, пострадавших нет, ситуация находится под контролем. По данным "Уралуправтодора", аварийные работы на этом участке будут вестись в круглосуточном режиме.

По данным регионального управления МЧС, из-за сильных дождей в Пермском крае остаются размытыми 12 участков автомобильных дорог и восемь мостов в трех муниципальных районах. Подтопленных жилых домов нет, однако подтоплены 16 придомовых территорий и один низководный мост в двух муниципальных образованиях края.

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