Храм святой Екатерины построят в Екатеринбурге в честь переданных РПЦ мощей великомученицы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Мощи великомученицы Екатерины переданы в дар Екатеринбургской епархии, святая почитается как покровительница Екатеринбурга, и в память о ней будет построен храм. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

"Когда построят храм святой Екатерины, ее мощи будут находиться там", - цитирует пресс-служба митрополии слова митрополита. Пока они хранятся в Храме-на-Крови

По данным епархии, в день покровителей семьи и брака святых благоверных князей Петра и Февронии (8 июля) в Храме-на-Крови в Екатеринбурге прошла литургия, которую возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. "В ходе литургии в дар Екатеринбургской епархии были преподнесены мощи святой великомученицы Екатерины - покровительницы Екатеринбурга", - сообщили в митрополии.

Как добавили в епархии, из Италии мощи привезла маркиза Иммаколата Соларо дель Борго, которая в течение 25 лет передавала в дар Русской православной церкви святыни, в том числе частицы мощей 12 апостолов, святителя Николая, великомученика Георгия и мученицы Наталии.

"Владыка Кирилл после службы рассказал, что друг маркизы князь Дмитрий Романов перед кончиной за границей признавался, что всегда хотел посетить Екатеринбург и преподнести в дар мощи святой мученицы Екатерины. С миссией выполнить волю друга маркиза Иммаколата прибыла в Екатеринбург с мощами святой великомученицы Екатерины, святых апостолов Филиппа и Иакова, документами о их подлинности", - уточнили в епархии.