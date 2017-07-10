Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Храм святой Екатерины построят в Екатеринбурге в честь переданных РПЦ мощей великомученицы

Новости Урала
10 июля, 14:49 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

Мощи, привезенные из Италии, 8 июля были преподнесены в дар Екатеринбургской епархии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Мощи великомученицы Екатерины переданы в дар Екатеринбургской епархии, святая почитается как покровительница Екатеринбурга, и в память о ней будет построен храм. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

"Когда построят храм святой Екатерины, ее мощи будут находиться там", - цитирует пресс-служба митрополии слова митрополита. Пока они хранятся в Храме-на-Крови

Смотрите также

Рабочая группа одобрила строительство храма на воде в центре Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга предложил установить храм на месте памятника основателям города

По данным епархии, в день покровителей семьи и брака святых благоверных князей Петра и Февронии (8 июля) в Храме-на-Крови в Екатеринбурге прошла литургия, которую возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. "В ходе литургии в дар Екатеринбургской епархии были преподнесены мощи святой великомученицы Екатерины - покровительницы Екатеринбурга", - сообщили в митрополии.

Как добавили в епархии, из Италии мощи привезла маркиза Иммаколата Соларо дель Борго, которая в течение 25 лет передавала в дар Русской православной церкви святыни, в том числе частицы мощей 12 апостолов, святителя Николая, великомученика Георгия и мученицы Наталии.

"Владыка Кирилл после службы рассказал, что друг маркизы князь Дмитрий Романов перед кончиной за границей признавался, что всегда хотел посетить Екатеринбург и преподнести в дар мощи святой мученицы Екатерины. С миссией выполнить волю друга маркиза Иммаколата прибыла в Екатеринбург с мощами святой великомученицы Екатерины, святых апостолов Филиппа и Иакова, документами о их подлинности", - уточнили в епархии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
3
Тактильные картины для слабовидящих из Пушкинского музея представили в Екатеринбурге
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прощание с Антоном Носиком пройдет 11 июля
2
ЦБ выявил в банке "Югра" признаки вывода активов и манипуляций с вкладами
3
Источник: показ постановки Серебренникова "Нуреев" перенесли по распоряжению Мединского
4
На Керченском мосту началась укладка асфальта
5
В Госдуме подготовлены поправки об отказе от гражданства Украины при получении паспорта РФ
6
Сбербанк установил первый банкомат с функцией распознавания лиц
7
Банк "Югра". Досье
Темы дня
Реклама