Эксперт: блогер Соколовский может разблокировать свои банковские счета только через ЕСПЧ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Блогер Руслан Соколовский, приговоренный к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы условно за оскорбление чувств верующих, может попытаться разморозить свои банковские счета, заблокированные после включения его в перечень террористов и экстремистов, через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом во вторник сообщил ТАСС член Международной ассоциации юристов (Iternational Bar Association, IBA), партнер адвокатского бюро "Пучков и Партнеры" Алексей Захаров.

"Блокирование (замораживание) банковских счетов осуществлено в связи с тем, что Соколовский внесен в перечень террористов и экстремистов. Обжаловать данное решение в РФ в соответствии с действующим законодательством бесперспективно, так как безусловным основанием для внесения в перечень является вступивший в законную силу приговор", - сказал Захаров.

Он также отметил, что Конституционный Суд РФ год назад в своем определении не увидел в этом нарушения конституционных прав граждан, признав, что такая мера, как замораживание (блокирование) банковских карт не является конституционно неприемлемым ограничением. "Вместе с тем, у Соколовского имеется возможность обратиться в дальнейшем с жалобой в ЕСПЧ", - сказал эксперт.

Ранее Соколовский сообщил ТАСС, что будет пользоваться криптовалютой вместо банковских счетов.

"На данный момент вопрос с криптоволютой на законодательном уровне не был урегулирован", - уточнил Захаров. По оценке экспертов, этот вопрос необходимо решать оперативно, чтобы не дать возможностей людям, включенным в список террористов и экстремистов, с помощью криптовалюты вести свою противоправную деятельность.

Дело блогера Соколовского

Соколовский стал известен как блогер, ловивший покемонов в Храме-на-Крови Екатеринбурга. Ранее Верх- Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 года лишения свободы условно. После этого Свердловский областной суд смягчил наказание до двух лет и трех месяцев условно. Также суд предписал блогеру удалить все видеоролики, которые оскорбляют чувства верующих, и запретил участвовать в массовых мероприятиях.

По результатам комплексной экспертизы 11 мая суд признал Соколовского виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств. По мнению суда, вина доказана наличием видеороликов, допросом свидетелей. Кроме того, во время судебных слушаний сам Соколовский не отрицал авторство видеороликов. Гособвинение требовало приговорить блогера к 3,5 года колонии общего режима.