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Десять вертолетов и самолетов задействованы в тушении природных пожаров на Ямале

Новости Урала
23 июля, 11:48 UTC+3 ТАСС

Позднее в воскресенье в ЯНАО ждут прибытия дополнительных сил из Екатеринбурга

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ТАСС, 23 июля. Десять единиц авиатехники - вертолеты Ми-8 и самолеты-амфибии Л-42 - задействованы в тушении природных пожаров на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе губернатора региона. С 23 июля в округе введен режим ЧС из-за природных пожаров, площадь возгораний составляет 900 га.

"В тушении пожаров задействованы 10 единиц авиатехники - вертолеты Ми-8 с водо-сливными устройствами и самолеты Л-42", - сказали в пресс-службе.

Позднее в воскресенье в ЯНАО ждут прибытия дополнительных сил из Екатеринбурга. "В субботу, 22 июля, туда уехали 30 сотрудников Уральской авиационной базы охраны лесов", - пояснили ТАСС в ГУ МЧС России по Свердловской области.

В воскресенье глава региона Дмитрий Кобылкин совместно с членами регионального оперативного штаба, специалистами "Ямалспас" совершил облет наиболее сложных территорий. Напряженная ситуация скалдывается в Надымском, Шурышкарском и Красноселькупском районах. В настоящее время на ликвидации пожаров работает свыше 380 сотрудников специализированных служб и подразделений Ямала. При этом прямой угрозы населенным пунктам нет.

По прогнозам синоптиков, установившиеся высокие температуры воздуха - свыше 28 градусов тепла - и грозы продолжатся всю предстоящую неделю на большей части автономного округа.

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