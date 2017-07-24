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Площадь природных пожаров на Ямале за сутки увеличилась в пять раз - до 5 тыс. гектаров

Новости Урала
24 июля, 11:03 UTC+3 ТАСС

Причинами возгораний в большинстве случаев служат погодные условия - высокие температуры воздуха и грозы

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ТАСС, 24 июля. Площадь природных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) увеличилась за сутки в пять раз, горит около 5 тыс. гектаров. В регионе введен режим ЧС, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Количество природных пожаров в регионе превысило 50, площадь возгорания достигла 5 тысяч га", - сказали в пресс-службе. Ранее 23 июля ТАСС сообщал, что действуют пожары на площади более 900 гектаров.

В тушении природных пожаров задействовано 16 воздушных судов - вертолеты Ми-8 и самолеты Л-42. "К работе по тушению природных пожаров привлечено порядка 400 сотрудников ямальских структур - Лесохраны, "Ямалспаса", на круглосуточный режим наблюдения перешли добровольные пожарные дружины населенных пунктов. На заседании окружной комиссии по предотвращению ЧС был рассмотрен вопрос привлечения воздушного "тяжеловеса" пожаротушения МЧС РФ - Бе-200. Кроме того, в регион прибывают дополнительные силы пожаротушения - 30 специалистов из Екатеринбурга получают распределение, сегодня же ожидается прибытие в Надым 110 человек из структур Рослесхоза", - уточнили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, причинами возгораний в большинстве случаев служат погодные условия - высокие температуры воздуха и грозы. "Согласно прогнозу, погодные условия в ближайшие дни не будут способствовать снижению пожарной опасности. Поэтому прошу всех действовать слаженно и не допускать причинения ущерба людям, населенным пунктам и объектам экономики. Кроме того, попрошу вести постоянный мониторинг воздуха в городах и поселках - это вопрос здоровья наших граждан", - подчеркнул губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

23 июля в ЯНАО, территория которого полностью отнесена к Арктической зоне РФ, был введен режим ЧС из-за природных пожаров. В регионе вторую неделю стоит жаркая и сухая погода, столбики термометров поднимаются до +30 градусов.

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