Два вертолета Ми-8, самолеты Бе-200 и Ил-76 МЧС перебросят на Ямал для борьбы с пожарами

ТАСС, 25 июля. Два вертолета Ми-8, самолет-амфибия Бе-200 и тяжелый транспортный Ил-76 МЧС России перебазируют в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) из Екатеринбурга и Красноярска для тушения природных пожаров. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

"Для тушения природных пожаров на территорию Ямала сегодня прибывают из Красноярска и Екатеринбурга три воздушных судна МЧС России: самолет Бе-200 ЧС и два вертолета Ми-8 МТВ с водосливными устройствами. Также от губернатора (ЯНАО Дмитрия Кобылкина) направлена заявка в Сибирский региональный центр МЧС России на привлечение еще одного самолета Ил-76 МЧС России, который может одновременно вылить 42 тонны воды, ожидается, что самолет прибудет уже завтра в Салехард", - уточнили в пресс-службе.

По данным МЧС, самолет Бе-200 уже находится в городе Надым (ЯНАО), откуда после дозаправки отправится в Салехард. "Бе-200ЧС и один вертолет Ми-8МТВ будут применяться на западной зоне округа для тушения природных пожаров в Шурышкарском и Приуральском районах, где зарегистрированы две трети всех природных пожаров. Еще один вертолет Ми-8 МТВ с водосливным устройством будет тушить пожары в Надымском районе", - отметили в пресс-службе.

23 июля в ЯНАО, территория которого полностью отнесена к Арктической зоне РФ, был введен режим ЧС из-за природных пожаров. В регионе вторую неделю стоит жаркая и сухая погода, столбики термометров поднимаются до +30 градусов. По последним данным, в регионе действуют 50 пожаров на площади около 5,8 тыс. га, задействовано в тушении более 15 единиц авиатехники.

В тушении природных пожаров участвуют 16 воздушных судов - вертолеты Ми-8 и самолеты Л-42. К работе по тушению природных пожаров в общей сложности привлечено более 500 спасателей, в том числе прибывших из Екатеринбурга и Абакана (Хакасия).